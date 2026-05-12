'반복 민원, 끝까지 챙긴다'…靑, 갈등조정담당관 워크숍 개최

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 전성환 경청통합수석이 12일 서울 중구 포스트타워에서 열린 제1차 갈등조정담당관 워크숍에서 발언을 하고 있다. (청와대 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.5.12/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자

청와대가 국민 생활 현장의 갈등과 반복 민원에 대한 범정부 대응체계를 본격 가동했다.

청와대는 12일 자료를 통해 "국민권익위원회와 함께 서울 포스트타워에서 '제1차 갈등조정담당관 워크숍'을 개최했다"며 이같이 밝혔다.

이날 행사에는 전성환 청와대 경청통합수석, 정일연 국민권익위원장 등 중앙정부와 지방정부, 교육청의 갈등조정담당관 등 300여 명이 참석했다.

이번 워크숍은 국민의 목소리를 끝까지 듣고 책임 있게 해결하라는 대통령의 강한 국정 운영 의지에 따른 것이라는 설명이다.

최근 정부는 반복적인 민원과 집단갈등이 복합화·장기화 되는 상황에서 범정부 협업체계 구축을 위해 각 기관에 '갈등조정담당관'을 지정했다. 각 담당관은 기관 내 집단민원·특이민원의 접수와 처리를 총괄·관리하고 있으며, 민원 발생 원인을 사전에 점검하고 관계기관 간의 협의와 현장 조정 등 갈등 해결을 지원한다.

또한 민원 대응 과정에서 기관 간 '책임 떠넘기기'나 소극행정 발생을 방지해 국민 입장에서 문제를 조정·관리하는 현장 책임자 역할도 수행한다.

현재 중앙정부 51개 기관과 전국 17개 시·도 교육청이 갈등조정담당관을 지정했다. 지방정부도 145개 기관이 지정 절차를 마쳤다. 정부는 이달 말까지 모든 지방정부의 갈등조정담당관을 지정해 전국 단위의 갈등 조정 대응체계를 구축할 계획이다.

청와대 측은 "워크숍에서는 국민께서 여러 기관을 전전하며 답을 기다리는 일이 더 이상 반복되어서는 안 된다는 대통령의 뜻에 따라, 갈등 발생 초기부터 관계기관이 함께 대응하는 현장 중심 조정 기능을 대폭 강화하는 방안들이 논의됐다"며 "반복 민원 사전 예방, 특이민원 신속 대응, 현장 경청 강화, 기관 간 협업체계 구축 등이 핵심 추진 과제로 제시됐다"고 밝혔다.

이어 "청와대와 국민권익위, 갈등조정담당관이 참여하는 협업체계 구축을 통해 장기 미해결 민원과 집단갈등 사안을 집중적으로 관리해 나가고, 기관별 추진 실적도 정기적으로 점검하여 우수사례를 확산해 나가기로 했다"고 했다.

전성환 청와대 경청통합수석은 "대통령께서도 민원 해결의 골든타임을 놓치지 않는 책임행정을 여러 차례 강조해 왔다"며 "국민의 불편과 갈등을 선제적으로 해결하는 것이 국민 신뢰 회복의 출발점"이라고 강조했다.