머니투데이 오프라인 헤드라인-13일

[종합]
김용범, 국민배당금 꺼냈다…외인, 코스피서 발 뺐다
반도체 덜고, 로봇 담고…판 바꾸는 외인, 이달 14조 던졌다
李 기본소득론 띄운 '국민배당금'…어젠다 던지는 정책실장
"매도 길 열렸지만…매물증가 제한적, 전월세 공급 위축 우려"
'이란전 출구찾기' 시진핑 끌어들인 트럼프…訪中 전 기선제압
과감한 투자로 '세계경제 1위' 도약…'초확장재정' 시대 온다
[오피니언]
원화 스테이블코인, 일단 발행부터
귀족노조 위에 황제노조
[the300]
"졸속 추진된 선거용 사업" vs "영웅 예우는 당연한 책무"
[국제]
5·6월엔 원유 더 없다…"미·이란이 만든 사상 최악 공급충격"
[산업]
기 못 펴던 경·소형차, 고유가 타고 '쌩쌩'
신세계, 본 경쟁력 입증…최대실적 달성
"한국판 생산촉진세제, 직접 환급제 필요"
[금융]
신한은행, 51조 서울시금고 다시 맡았다
[바이오]
씨 마르는 산과 의사, 피 마르는 위험 산모
[유니콘 팩토리]
1~2분내 폐질환 검사, 환자 숨통 틔웠다
[ICT·과학]
말레이 뚫은 '익시오'…LGU+, AI 비서 첫 수출길
[건설·부동산]
최대 14억 번다…'로또청약' 줄잇는 서울
[사회]
재산분할 2000억 vs 7000억 '세기의 이혼' 흔드는 주가
[정책사회·문화]
폭염엔 '중대 경보'…어르신 '안부 확인'
[스타뉴스]
'진짜 경찰' 방불케 하는 압도적 카리스마 주연급 매력 뽐내며 '글로벌 대세'로 우뚝
[증권]
밸류업의 힘, 코스피보다 21%P 더 뛰었다