머니투데이 오프라인 헤드라인-13일

[종합]

김용범, 국민배당금 꺼냈다…외인, 코스피서 발 뺐다

반도체 덜고, 로봇 담고…판 바꾸는 외인, 이달 14조 던졌다

李 기본소득론 띄운 '국민배당금'…어젠다 던지는 정책실장

"매도 길 열렸지만…매물증가 제한적, 전월세 공급 위축 우려"

'이란전 출구찾기' 시진핑 끌어들인 트럼프…訪中 전 기선제압

과감한 투자로 '세계경제 1위' 도약…'초확장재정' 시대 온다

[오피니언]

원화 스테이블코인, 일단 발행부터

귀족노조 위에 황제노조

[the300]

"졸속 추진된 선거용 사업" vs "영웅 예우는 당연한 책무"

[국제]

5·6월엔 원유 더 없다…"미·이란이 만든 사상 최악 공급충격"

[산업]

기 못 펴던 경·소형차, 고유가 타고 '쌩쌩'

신세계, 본 경쟁력 입증…최대실적 달성

"한국판 생산촉진세제, 직접 환급제 필요"

[금융]

신한은행, 51조 서울시금고 다시 맡았다

[바이오]

씨 마르는 산과 의사, 피 마르는 위험 산모

[유니콘 팩토리]

1~2분내 폐질환 검사, 환자 숨통 틔웠다

[ICT·과학]

말레이 뚫은 '익시오'…LGU+, AI 비서 첫 수출길

[건설·부동산]

최대 14억 번다…'로또청약' 줄잇는 서울

[사회]

재산분할 2000억 vs 7000억 '세기의 이혼' 흔드는 주가

[정책사회·문화]

폭염엔 '중대 경보'…어르신 '안부 확인'

[스타뉴스]

'진짜 경찰' 방불케 하는 압도적 카리스마 주연급 매력 뽐내며 '글로벌 대세'로 우뚝

[증권]

밸류업의 힘, 코스피보다 21%P 더 뛰었다