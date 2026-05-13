靑 사이버안보 현안회의…"AI 기반 사이버 위협 대응 현황 점검"

(서울=뉴스1) 허경 기자 = 오현주 국가안보실 제3차장이 21일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 민관 경제안보 실무 점검회의 첫 회의를 주재하고 있다. (청와대 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.1.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 허경 기자

국가안보실이 사이버안보 현안점검회의를 열고 AI(인공지능) 기술 기반 사이버 위협에 대한 관계 부처 대응 현황을 점검했다.

청와대는 13일 자료를 통해 이같이 밝혔다. 이날 회의는 오현주 국가안보실 3차장 주재로 열렸으며 과학기술정보통신부, 국가정보원, 국방부, 외교부, 행정안전부, 금융위원회 등 관계자가 참석했다.

청와대 측은 "최근 글로벌 정보기술(IT) 대기업들이 해킹과 보안 역량을 갖춘 미토스 등 인공지능 모델을 잇달아 공개하면서 인공지능 기술을 악용한 사이버 공격 가능성이 현실화되고 있다"며 "이에 따라 국가안보실은 민(과기정통부)·관(국정원)·군(국방부) 주관부처에 긴급 대응을 주문했고 각 주관부처는 소관 분야의 기업 및 기관들과 소통을 강화하고 인공지능 기반 보안 위협 대응 요령을 배포하는 등 필요한 조치를 취하고 있다"고 설명했다.

이어 "대·중소기업 등 민간 부문과 정부·지방자치단체-공공기관 등 공공 부문 전반에 걸쳐 취약점 패치 등 신속한 사이버 위협 대응을 지원하기 위한 실질적인 방안이 집중 논의될 전망"이라며 "관계부처 또한 사이버보안 패러다임이 인공지능을 중심으로 빠르게 변화하고 있다는 점에 깊이 공감하고 보안 특화 인공지능, 양자기술 기반 보안 등 차세대 사이버보안 추진 방안에 대해서도 의견을 함께 할 예정"이라고 했다.

정부는 이날 논의를 바탕으로 신속한 취약점 정보 공유와 즉각적인 대응을 위해 기술전문가 중심의 관계 부처 합동 대응반을 운영할 예정이다.

오현주 국가안보실 3차장은 "인공지능을 활용한 해킹으로 새로운 위협이 증가하고 있으나 동시에 인공지능은 보안 역량을 혁신할 수 있는 핵심 동력"이라며 "변화하는 환경에 대응해 보안기술 역량을 고도화하고, 인공지능 기반의 보안산업과 데이터 보안 체계를 공고히해 국가적 사이버안보 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 했다.