주진우 "'연어 술파티' 주장한 서영교 의원 등 무고로 고발"

주진우 국민의힘 의원 /사진=이기범 기자 leekb@

국민의힘 공소취소 특검법 저지 특위 위원장을 맡고 있는 주진우 의원이 서영교 더불어민주당 의원 등 조작기소 국정조사 특위 위원들을 고발하겠다고 나섰다.

주 의원은 14일 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "대한민국 헌법은 어떠한 특권층도 허용하지 않는다. 모든 국민은 법 앞에 평등하고, 권력을 틀어쥔 사람도 수사와 재판을 받아야 한다"며 "그러나 거대 여당인 민주당은 의회 권력을 이용해 이재명 대통령의 사건을 없애려 하고 있다"고 밝혔다.

주 의원은 "이 대통령도 스스로 특검을 임명하고, 자신을 수사했던 검사를 징계하여 자신의 재판을 없애려고 한다"며 "이재명 대통령을 수사했던 박상용 검사를 '쿠크다스 제공'으로 징계한다고 한다. 이화영 전 경기부지사가 쿠크다스 얻어먹고 이 대통령이 대북송금 주도했다고 허위 자백했다는 뜻인가"라고 지적했다.

주 의원은 "박상용 검사가 모든 사건과 증거를 다 조작했다면서 겨우 정직 2개월 징계를 청구한다고 한다"며 "박 검사 징계를 세게 하자니 징계할 사유가 없고, 징계를 약하게 하자니 이재명 사건을 조작했다는 프레임이 통하지 않는다"고 했다.

주 의원은 "이재명 공소취소 특검을 밀어붙이려다가 지방선거 앞두고 민심이 악화되자 잠시 멈췄다. 그러나, 지방선거 후에 반드시 할 것"이라며 " 이재명 공소취소 특검에 앞장선 서영교 의원, 이재명 변호인 출신 양부남, 이건태, 김동아 의원을 형사 고발한다"고 밝혔다.

주 의원은 "이재명 검찰조차 '연어 술파티'를 박상용 검사 징계 사유에서 뺐다. 연어 술파티가 없었다는 뜻"이라며 "서영교 등 민주당 위원들은 진실로 증언하거나 정당하게 불출석한 31명을 허위로 고발함으로써 무고한 혐의가 있다"고 강조했다.