정원오, '주폭' 공세에 "조작된 주장…피해자께는 다시 한번 사과"

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 한국신문방송편집인협회 초청 포럼에서 참석자들의 질의에 답을 하고 있다. 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 '주폭' 의혹에 대해 "허위이며 조작된 것"이라고 일축했다. 사건 당시 사과를 받지 못했다는 피해자 주장에는 "과거에 분명히 사과했다"면서도 "언제든지 다시 사과하고 죄송스럽다"고 거듭 사죄의 뜻을 밝혔다.

정 후보는 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에서 "판결문과 당시 보도됐던 기사를 보면 (국민의힘이 주장이 사실무근이란 점이) 명확해진다"며 이같이 말했다.

앞서 김 의원은 전날 기자회견에서 "정 후보의 폭행은 5·18 민주화운동과는 전혀 무관한 주폭 사건"이라며 당시 양천구의회 속기록을 근거로 정 후보가 술자리에서 술집 주인에게 여종업원과의 외박을 요구하고 이를 제지하는 시민과 경찰관을 폭행했다고 주장했다.

정 후보는 "(김 의원이) 조작해서 얻고자 하는 게 뭔지는 알겠으나 돌아가는 것은 법의 심판일 것"이라며 "어제 허위사실에 의한 선거법 위반으로 고발했다. (조사가) 진행된다면 명명백백하게 밝혀질 것"이라고 강조했다.

정 후보는 "속기록은 해당 구의원의 발언일 뿐 그게 대한민국 공식 법원 판결문보다 위에 있다고 생각하지 않는다"며 "판결문이 가장 권위 있는 것이고 신뢰성 있는 것"이라고 반박했다.

정 후보가 사건 이후 사과하지 않았다는 피해자 주장에는 "오랜 세월이 지나 기억이 없다고 하시는 것 같은데 분명히 했었다"면서도 "사과에 대한 기억이 없으시다면 다시 사과 말씀드린다. 언제든 사과의 마음이고 죄송스러운 마음"이라고 말했다.

이어 "다시 한번 지난날에 대해 이유 여하를 막론하고 사과드린다"며 "그런 부분에 대해 심려를 끼친 것도 송구하게 생각한다"고 재차 사과했다.

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 총괄선거대책위원장인 이해식 의원을 비롯한 선대위 소속 의원들이 14일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 정 후보를 둘러싼 의혹을 제기하는 국민의힘과 오세훈 서울시장 후보를 규탄하고 있다. 2026.05.14. [email protected] /사진=김금보

정 후보 캠프 소속 민주당 의원들은 한 목소리로 국민의힘과 오세훈 후보를 겨냥해 네거티브(흑색선전)와 정치 공작을 멈추라고 규탄했다.

이해식 총괄선대본부장을 비롯한 정 후보 선대위 본부장 일동은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "선거에도 지켜야 할 금도와 객관적 사실 확인이라는 기본이 있는데 오 후보 측은 이를 처참히 무너뜨렸다"며 "국민의힘 의원들이 쏟아내는 공세는 단순한 일탈이 아닌 사전기획된 비열한 정치공작"이라고 주장했다.

이들은 "정 후보는 '상대와 싸우지 않고 시민의 불편함과 싸우겠다'는 네거티브 무대응 원칙을 지켜왔으나 오 후보 측은 정책 경쟁이 두려운 나머지 사건의 본질을 지우고 선정적인 혐오 프레임과 갈라치기에만 매달리고 있다"며 "캠프 상임선대위원장과 당 소속 의원이 조직적으로 주도하는 저열한 공세가 오세훈 캠프의 공식 전략이냐"고 오 후보에게 책임을 돌렸다.

특히 "민주당은 이미 김 의원을 공직선거법상 낙선목적 허위사실공표죄로 고발했으며 주진우 의원의 망언 역시 엄중한 법적 책임을 물을 것"이라며 "서울시민의 눈을 가리려는 얄팍한 정치공작을 즉각 중단하라"고 경고했다.

앞서 주진우 국민의힘 의원은 이날 기자회견을 열고 정 후보에게 폭행당한 피해자의 육성 증언을 공개하고 "피해자는 5·18 관련 언쟁이 없었고 사과도 못 받았다고 한다"고 주장했다.

전날 김 의원이 공개한 구의회 속기록도 재차 언급하며 "당시 양 구청장은 이를 부정하지 않고 '관내 유흥업소에서 있었던 사건에 대해 대단히 죄송스럽게 생각한다'고 사과했다"며 "당시 속기록과 오늘 공개된 피해자의 육성 증언에 따르면 5·18 관련 언쟁이 있었던 것이 아니라 술집 여종업원에 대한 외박 요구가 범죄의 동기로 보인다"고 주장했다.

그러면서 "성매매 요구를 한 것인가. 그로 인해 민간인을 폭행하고 공권력을 짓밟은 것인가"라며 "정 서울시장 후보는 자격을 상실했다. 당장 사퇴하기 바란다"고 촉구했다.