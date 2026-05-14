'울산시장 출마' 혁신당 황명필 "김상욱과 단일화...진보당 마음 열길"

(울산=뉴스1) 김세은 기자 = 황명필 조국혁신당 울산시장 후보(왼쪽)와 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 14일 울산시의회 프레스센터에서 후보 단일화 선언 회견을 열고 손을 맞잡고 있다. 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(울산=뉴스1) 김세은 기자

황명필 조국혁신당 울산시장 후보가 김상욱 더불어민주당 후보와의 단일화에 합의했다.

황 후보는 14일 오후 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "김상욱 후보와 제가 가진 절박함, 보수가 결집하고 있다는 여론조사상의 신호, 당리당략을 뒤로하고 반드시 단일화하겠다고 시민들께 한 약속, 국민의힘 제로라는 혁신당의 목표, 이 모든 것들을 종합했다"며 이같이 밝혔다.

황 후보는 단일화의 조건으로 '온몸을 던져 내란 세력과의 싸움에서 반드시 이길 것'과 '울산의 미래와 사회권 선진국을 위한 혁신당의 정책들을 반영할 것'을 제시했다고 밝혔다. 이어 "김 후보는 약속했고 그 약속을 믿는다. 오늘의 1차 단일화가 민주당을 향한 의미 있는 메시지가 돼서 김종훈 (진보당) 후보와의 2차 단일화를 끌어낼 촉매로 작용하길 바란다"고 했다.

그러면서 김 후보에게 "단일화는 단순히 후보자의 수를 줄이는 것이 아니라 성향이 다른 지지자와 당원들의 마음을 얻기 위한 것"이라며 "민주당과 김 후보가 진보당과 혁신당 당원들의 마음을 얻기 위해 더욱 노력하길 부탁한다"고 당부했다.

황 후보는 "우리 당의 목표는 모든 표를 긁어모아 반드시 국힘 제로를 이루겠다는 것"이라며 "이번 선택은 평생을 민주 진영을 위해 애쓰고 창당부터 지금까지 온몸을 갈아 넣고 있는 조국 대표의 '국민의힘 제로' 선언에 부합하는 것"이라고 밝혔다.

황 후보가 김 후보와 손잡으면서 울산시장 선거 범여권 단일화는 김 후보와 김종훈 진보당 후보 간 문제로 좁혀졌다. 진보당은 추후 여론조사와 지역 분위기를 보고 결정하겠단 입장인 것으로 알려졌다. 6·3 지방선거 격전지를 중심으로 보수 진영이 결집하는 움직임 속에서 울산도 재선에 도전하는 김두겸 국민의힘 후보가 김 후보와 접전을 벌인다는 여조 결과들이 나오면서 범여권 단일화 필요성이 커졌다.