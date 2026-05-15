외교 고위당국자 "나무호, 이란 외 다른 주체 공격 가능성 적다"

외교부 고위당국자가 'HMM 나무호'를 향한 공격주체에 대해 "이란 이외에 다른 주체에 의한 공격 가능성은 상식적으로 크지 않다"고 밝혔다. 고위당국자가 이번 피격사건의 주체로 이란의 가능성이 크다고 언급한 건 처음이다.

고위당국자는 14일 외교부 청사에서 취재진과 만나 "(나무호) 근처에 해적이 있던 상황도 아니다"라면서 이같이 말했다. 그간 정부는 이란이 나무호를 공격한 주체라고 표현하지 않았다.

당국자는 "거듭 강조하지만 정확한 증거 없이, 공격주체가 '이란'이라고 말할 수는 없는 것"이라면서도 "조금 더 조사해 증거를 제시하면 어떤 형태로든지 이란 측으로부터 적절한 반응이 있을 것"이라고 말했다. 이와 함께 공격주체가 확인될 경우 "응분의 외교적 공세를 해야 한다"고 강조했다.

미상 비행체의 타격으로 피해 입은 나무호 선박 외부의 모습. /사진 제공=외교부 /사진=(서울=뉴스1)

나무호에서 발견된 비행체 잔해의 조사에 관해 이 당국자는 "비행체 잔해는 두바이 총영사관에서 UAE(아랍에미리트)에 있는 대사관으로 옮겨놨다"며 "가장 빠른 시일 내 한국으로 가져올 것이고 이를 위해 UAE 정부와도 협의를 시작했다"고 설명했다.

이어 "잔해를 가져오면 국방부 조사전문기관에서 철저히 조사해 여러 가지를 밝혀낼 것"이라며 "국방부에서 기술분석팀을 파견했고 이들이 정황을 포함한 조사결과를 국민에게 알릴 수 있을 것"이라고 했다.

관련 조사를 위해 국방부는 국방과학연구소(ADD) 소속 인원이 포함된 기술분석팀 10여명을 전날 두바이로 파견했다. 나무호 선박과 선박잔해, 피격현장 등을 조사할 예정이다.