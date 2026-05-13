정원오, '폭행 사건' 경위 왜곡 주장에 "사실 아냐…정파 문제 다툼"

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 13일 서울시청 앞 광장에서 열린 "대한민국의 미래를 함께 열겠습니다" 서울-충북 상생 협약식에서 이날 발표된 여론조사 지지율과 관련한 질문에 답하고 있다. 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 오대일 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 과거 폭행 이력과 관련 '여종업원에게 외박을 요구하다 거절당해 폭행한 것'이라는 김재섭 국민의힘 의원의 주장에 대해 "사실이 아니다"라고 반박했다.

정 후보 측은 13일 입장문을 내고 "김 의원의 주장은 당시 민주자유당 측 주장만 담고 있는 일방적 주장일 뿐"이라며 이같이 말했다.

정 후보 측은 "당시 사건 판결문에는 '민주자유당 소속 국회의원 박모씨의 비서관인 피해자 김모씨와 함께 합석해 정치관계 이야기 등을 나누다가 서로 정파가 다른 관계로 언성이 높아지면서 다툼이 되자 각 주먹과 발로 위 피해자의 얼굴 등을 수회 때리고'라고 판시하고 있다"며 "당시 사건 직후 언론도 '6·27 선거와 5·18 관련자 처벌 문제를 놓고 말다툼을 벌이다 피해자에게 폭행'한 사실을 보도하고 있다"고 말했다.

이어 "당시 언론 보도는 양측의 주장과 수사기관을 취재해 보도한 것으로 사실에 부합하다고 할 수 있다"며 당시 판결문과 기사를 공개했다.

앞서 김 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 당시 양천구의회 회의록을 근거로 정 후보가 술자리에서 술집 주인에게 여종업원과의 외박을 요구하고 이를 제지하는 시민을 폭행했다고 주장했다.

김 의원은 "정 후보의 폭행 사건 발생 9일 뒤인 1995년 10월 20일, 양천구의회 임시회 본회의에서 한 구의원이 당시 양천구청장을 향해 정원오 후보 폭행 사건에 대한 경위를 공식적으로 물었다"며 "해당 조서 속기록에는 조서 수준에 준하는 수준으로 폭행 사건 당시의 행적이 자세하게 적혀있다"고 말했다.

김 의원이 공개한 속기록에 따르면 정 후보는 1995년 10월11일 양천구 신정5동 모 카페에서 술을 마신 뒤 술집 주인에게 여종업원과 외박을 요구했고 주인이 이를 거절하자 협박하면서 주인과 말다툼을 벌였다. 정 후보는 이를 말리는 옆 자리의 비서관을 폭행하고 이후 술집 앞에 나와있던 시민, 신고를 받고 출동한 경찰관도 폭행했다.

김 의원은 "정 후보는 지금까지 자신의 폭행 전과에 대해 국민들에게 반복적으로 거짓 해명을 해 온 것이냐. 본인의 추잡한 폭행 전과를 5·18 민주화운동으로 포장해 국민을 속여왔던 것이냐"며 "지금이라도 자신의 폭행 전과에 대해 국민 앞에서 솔직하게 해명하라"고 요구했다.