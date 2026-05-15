5·18 민주화 운동 46주년 기념식…5·18민주화광장서 거행

국가보훈부가 제46주년 5·18민주화운동 기념식을 오는 18일 5·18민주광장(광주광역시 동구)에서 거행한다.

보훈부는 15일 "'오월, 다시 광장을 품다'를 주제로 거행되는 이번 기념식에서는 1980년 5월 광주에서 보여준 연대와 희생을 기억하고, 오월 정신을 시민들의 공간과 일상에서 모두 함께 이어가고 실천하자는 메시지를 전할 계획"이라고 밝혔다.

기념식은 5·18민주유공자 및 유족, 정부인사, 각계대표, 학생 등 3000여 명이 참석한다. 금남로 방면 LED를 통해서 초청장이 없어도 누구나 함께할 수 있다.

국민의례·국기게양식은 복원된 옛 전남도청에서 진행되고, 게양식에는 고(故) 윤상원 열사의 조카 이승주 씨, 윤동규 전남대 총학생회장, 이영희 5월 안내해설사가 참여한다. 국기에 대한 경례문 낭독은 1980년 5월 27일 도청에서 마지막 방송을 한 박영순 씨가 진행할 예정이다.

기념식에서는 5·18민주화운동을 주제로 한시·소설·일기를 배우와 극단이 함께 낭독하는 공연도 준비돼 있다. 공연에는 5·18민주유공자인 고(故) 박효선 열사가 주축이 돼 창단한 '극단 토박이'가 참여할 예정이다. 아울러 전남도청 복원 개관을 기념해 광주시립발레단 등이 참여하는 특별공연도 진행한다.

권오을 국가보훈부 장관은 "대한민국의 민주주의는 오월 광주의 희생과 헌신, 그리고 오월 정신을 이어받은 시민들의 굳건한 연대 위에 서 있다"면서 "이번 기념식을 통해 오월 광주가 피워낸 민주주의와 인권, 평화의 가치를 기억·계승하는 것은 물론, 그날의 의로운 정신이 우리 국민 모두를 하나로 묶는 국민통합의 원동력이 되기를 기대한다"고 밝혔다.