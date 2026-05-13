장바구니 들고 시장 다니는 조국 AI 사진…"캠프서 만든 것 아냐"

조국 조국혁신당 경기 평택을 재선거 후보가 지난달 26일 오전 경기 평택시 안중시장을 찾아 일손을 돕고 있는 모습. 온라인 상에서는 해당 사진을 AI로 편집한 이미지가 공유됐는데 혁신당은 "캠프에서 제작한 이미지가 아니다"라고 했다. 해당 사진은 원본 사진. /사진=뉴시스

조국혁신당은 최근 조국 경기 평택을 재선거 후보의 사진이 AI(인공지능)로 편집돼 온라인에 공유된 것에 대해 "캠프에서 제작한 이미지가 아니"라고 밝혔다.

조국혁신당은 13일 언론 공지를 통해 "최근 SNS(소셜미디어)와 일부 온라인 채널을 통해 (조 후보 관련) 이미지가 유포되고 있어 사실관계를 바로잡는다"고 했다.

조국혁신당은 "조국 후보가 전통시장에서 장바구니를 든 모습으로 제작된 AI 생성 이미지는 조국 후보 캠프가 제작해 배포한 것이 아니다"라고 설명했다.

조국혁신당이 지적한 AI 사진에는 조 후보가 장바구니를 들고 시장을 걸어다니는 모습이 담겼다. 그림 하단에는 '시장에 답이 있고 민생에 길이 있다'는 문구도 적혀 있는데, 자칫 혁신당의 공식 포스터로 오해할 수 있다.

조국혁신당은 일부 여론조사 결과 그래프에서 색상, 이름 등이 왜곡돼 유포되는 것도 문제 삼았다. 원본 사진을 보면 조 후보의 막대 그래프는 파란색이고 수치는 26%라고 적혀있다. 김용남 민주당 후보는 남색에 23%로 적혀있다.

조국혁신당은 "언론사 여론조사 결과 그래프에서 타 후보의 막대와 이름 색상을 변경한 이미지는 조국 후보 캠프에서 제작한 이미지가 아니다"라고 공지했다.