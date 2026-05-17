與 "최초 보고 언제였나"...'삼성역 철근 누락'에 오세훈 십자포화

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 17일 서울 강남구 GTX-A 삼성역 구간 ‘철근 누락’ 공사 현장을 방문해 철근들을 살펴보고 있다. 2026.5.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 이른바 GTX-A 노선 '삼성역 순살 시공' 논란에 대해 오세훈 국민의힘 후보를 맹공했다. 시공사(현대건설) 인지와 서울시의 국토교통부 보고 시점이 반년 가까이 차이나는 데 대해 정 후보 측은 책임 회피를 위한 의도적 보고 지연으로 의심하고 있다.

정 후보는 17일 문제가 된 서울 강남구 GTX-A 노선 삼성역 복합환승센터 공사 현장을 긴급 방문한 자리에서 "그야말로 부실공사"라고 직격했다. 그러면서 문제가 발생한 곳은 지하 5층인데 현재 안전 보강이 이뤄지지 않은 상태서 지하 3층 공사가 이뤄지고 있다"며 "관계기관의 안전대책회의를 거쳐 보강작업 후 추가 공사가 이뤄졌어야 하는데 서울시의 무책임한 안전 불감증을 드러내는 일"이라고 말했다.

정 후보는 "보고 문제도 지적하지 않을 수 없다. 중대한 문제를 (인지한 뒤) 무려 5개월이나 지나 국토부에 보고가 이뤄졌다. 이것이 바로 오세훈 시정의 현 주소"라고 했다. 정 후보는 현장 방문 직후 SNS(소셜미디어)에 "오 후보에 묻겠다. 삼성역 부실시공 관련 보고를 언제 최초로 받았고 어떤 조치를 취했는지 시민 앞에서 답해야 한다"고 거듭 해명을 촉구했다.

국토교통부는 전날 서울시가 시행을 맡아 건설 중인 GTX-A 노선 삼성역 구간 복합환승센터에 대규모 시공 오류가 확인돼 긴급 현장점검 및 감사 등에 착수했다고 밝혔다. 해당 구간 지하 5층 승강장 기둥 80개 가운데 50개에서 철근 누락이 발생한 것으로 드러났다. 현대건설은 지난해 11월 지하 5층 공사를 마친 뒤 오류를 인지해 서울시에 보고했으나 국토부에는 지난달 29일 보고된 것으로 전해진다.

여당도 거들었다. 현직 단체장이 전국동시지방선거 출마를 위해 예비후보에 등록할 경우 직무가 자동으로 정지되는 시점에 이를 국토부에 보고했다고 보고 이에 대한 해명을 촉구했다. 이인영 민주당 서울시장 후보 선거대책위원회 상임 선대위원장은 오 후보가 삼성역 현장을 둘러보던 시각 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "오 후보는 이 사실을 재임 시절 알았는지, 쉬쉬하고 뭉갠 것은 아닌지, 알았다면 뭘 했는지 대답해달라"고 했다.

이주희 민주당 원내대변인도 이날 서면브리핑을 통해 "기둥 철근 2500여객 무더기로 누락됐다. 5개 이상의 노선이 교차하며 수많은 국민들의 발이 될 핵심 거점 역사가 언제 터질지 모르는 '지하의 시한폭탄'으로 전락한 셈"이라며 "충격적인 것은 비겁한 은폐 행태다. 시민의 안전을 볼모로 과오를 축소·은폐하려 한 시민 기만이자 명백한 (오 후보의) 직무유기"라고 거들었다.

오 후보는 이날 서울 종로구 소재 자신의 선거 사무실에서 진행한 부동산 공약 관련 기자회견 도중 관련 질문이 나오자 "순수한 현대건설 측 과실이다. 설계 도면의 해석을 잘못한 결과"라고 일축했다. 이어 "건설사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 정 후보가 (지지율 격차가 좁혀져) 쫓기는 것 같다"고 반박했다.