'민심 잡기' vs '외연 확장'…정청래·장동혁, 광주 5·18 기념식 참석

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 더불어민주당 정청래(오른쪽), 국민의힘 장동혁 대표가 30일 서울 여의도 국회 중앙잔디광장에서 열린 부처님오신날 봉축점등식에 참석해 자리하고 있다. 2026.4.30/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 18일 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 나란히 참석한다. 정 대표는 6.3 지방선거를 앞두고 민주당 텃밭인 호남 민심을 다잡고 장 대표는 험지인 호남에서 외연을 확장하는 행보에 나선다.

정 대표는 이날 한병도 원내대표 등 지도부와 기념식에 앞서 광주 국립5·18민주묘지를 참배하고 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회 회의를 열 계획이다. 정 대표는 전날 전북을 찾아 박지원 군산·김제·부안을 보궐선거 후보 선거사무소 개소식과 전북도당 선거대책위원회 발대식에 참석했다.

정 대표는 전날 "당정청이 원팀 원보이스로 움직여야 모든 일에서 효과적이고 효율적"이라며 "그러면 당연히 전북도지사도, 기초단체장도, 광역·기초의원도 민주당"이라고 말했다. 무소속 김관영 후보의 선전으로 고전하고 있는 이원택 전북지사 후보를 지원사격한 것이다. 전북지사 경선 과정에서 '대리비 지급' 논란으로 제명돼 무소속으로 출마한 김 후보가 상승세를 이어가자 정 대표와 한 원내대표는 연일 호남을 찾아 이 후보에게 힘을 싣고 있다.

장동혁 국민의힘 대표도 이날 광주 5·18민주화운동 기념식에 참석한다. 송언석 국민의힘 원내대표는 강원 필승결의대회 참석 일정으로 인해 서울시청에서 5·18민주유공자유족회 등 주최로 열리는 서울 기념식을 찾는다. 장 대표는 지난해 11월 당 대표 취임 후 첫 호남 일정으로 광주 국립5·18민주묘지 참배에 나섰지만, 지역 시민단체 등의 거센 반발에 밀려 발길을 돌려야 했다.

장 대표는 지난 16일 전북 필승결의대회에 참석해 "매일 수모를 당하면서도 이 어려운 당을 지키고 계신 동지들이 있는 호남을 저는 외면할 수 없다"며 "민주당이 전부 장악하고 있는 호남에 국민의힘이 진정성을 보인다면 민주당 정치인들도 움직이기 시작할 것"이라고 지지를 호소했다.

조국혁신당 조국 대표와 서왕진 원내대표도 이날 광주로 향한다. 서 원내대표는 전날 광주 광산을 배수진 후보의 선거사무소 개소식을 찾았다.