송언석 "공소취소·세금폭탄·파업대란 막는 선택은 '국민의힘'"

[서울=뉴시스] 고승민 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 18일 서울 여의도 국회에서 6.3 지방선거 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 2026.05.18. [email protected] /사진=고승민

송언석 국민의힘 중앙선거대책위원회 공동선대위원장이 6·3 전국동시지방선거를 보름여 앞두고 "공소취소와 세금폭탄을 막고 파업대란을 저지해 불안한 집권 여당의 독주를 견제하는 선택은 국민의힘"이라고 강조했다.

송 위원장은 18일 국회에서 기자간담회를 열고 "대통령 한 사람의 범죄를 없애기 위해 모든 권력을 총동원하는 공소취소 사법쿠데타를 허용할 수는 없다"며 이같이 말했다. 그러면서 "장특공(양도소득세 장기보유특별공제) 폐지, 보유세 인상, 금투세(금융투자소득세) 도입 등 지방선거 이후에 대기하고 있는 세금폭탄을 우리 국민들은 허락하지 않으실 것"이라며 "노란봉투법으로 인한 파업대란과 산업현장의 대혼란도 이대로 방치할 수는 없다"고 했다.

송 위원장은 이날 "국민의힘이 부족했다. 이런 독주를 견제하기에 의석 수도 모자랐고, 능력도 모자랐던 것이 사실"이라고 밝혔다. 이어 "저희들의 부족함을 국민 여러분께서 채워주시길 간곡히 당부드린다. 국민들게서 내려주시는 강력한 경고만이 정권의 폭주를 막아세우는 유일한 방법"이라고 했다.

더불어민주당 광역단체장 후보들에 대한 비판도 이어갔다. 송 위원장은 "민주당 후보들 면면을 살펴보자. 본인 공약도 스스로 설명 못하는 무능한 정원오 서울시장 후보, 인천을 대장동처럼 만들겠다는 박찬대 인천시장 후보, 법제사법위원회 불통 독재자 추미애 경기지사 후보"라고 했다. 그러면서 "토론을 회피하고 검증을 두려워하는 겁쟁이들이 대한민국 인구 절반 이상을 차지하는 수도권 광역단체장을 맡을 자격이 있다 생각하는 국민은 안계실 것"이라고 했다.

송 위원장은 "집값과 환율, 물가가 더 뛰어도 살기 좋다는 국민이 도대체 어디에 있겠나. 대한민국을 온통 대장동처럼 부동산 투기 천국으로 만들어도 괜찮다는 국민은 아무데도 안계실 것"이라며 "그렇다면 기호 1번(더불어민주당)이 답이 아닌 것은 명확하다"고 강조했다.

송 위원장은 "정권이 독주하면 나라가 위험하고 미래가 불안하겠다 생각하시는 국민들께선 국민의힘과 함께해주시기를 간곡히 부탁드린다"고 덧붙였다.