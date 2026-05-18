광주 찾은 정청래..."내란 옹호세력, 역사의 이름으로 심판해달라"

(광주=뉴스1) 박지현 기자 = 제46주년 5·18 민주화운동 기념일인 18일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 정청래 더불어민주당 당대표가 민주의 문 앞에서 발언하고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(광주=뉴스1) 박지현 기자

더불어민주당 지도부와 소속 의원들이 5·18 민주화운동 46주년을 맞아 광주에 총집결했다. 정청래 대표는 "아직도 내란을 옹호하고 윤어게인을 외치는 세력을 역사의 이름으로, 헌법의 이름으로, 민주주의의 이름으로 6월 3일 준엄하게 심판해달라"고 호소했다.

정 대표를 비롯한 민주당 의원들은 18일 오전 광주 북구 국립 5·18 민주묘지에 참배했다. 정 대표는 방문록에 '오월에서 당원주권 국민주권 시대로! 오월에서 함께 잘사는 전남 광주통합 시대로!'라고 적었다.

정 대표는 소속 의원들과 문재학 열사, 박관현 열사의 묘 등을 참배한 후 기자들과 만나 "5월의 광주는 지금도 계속되고 있다"며 "12·3 비상계엄 내란은 아직도 끝나지 않았다"고 말했다. 특히 "내란을 옹호했던 윤어게인 세력이 다시 부활을 꿈꾸고 있다"며 "광주 민주영령들께 이들을 반드시 심판해달라고 빌고 왔다"고 했다.

그러면서 " 5·18 민주화 운동의 경험과 교훈이 없었다면 저도, 이재명 대통령도, 우원식 국회의장도 아마 지금 살아있지 못할 것"이라며 "지금의 이재명 정부와 민주당이 존재할 수 있었던 건 목숨 바쳐 싸운 민주 열사들 덕분"이라고 했다.

정 대표는 5·18 광주 민주화운동 정신을 반드시 헌법 전문에 수록하겠다고도 강조했다. 정 대표는 " 5·18 정신을 헌법전문에 수록하는 것에 실패했다. 광주 영령들께 부끄럽고 죄송한 마음 금할 길이 없다. 여기서 멈추지 않을 것"이라며 "다시는 전두환 윤석열 같이 비상계엄을 꿈꾸는 자들이 생각조차 할 수 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.