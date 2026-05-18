조국혁신당 "오월 광주의 위대한 정신, '국힘제로'로 이어가겠다"

(광주=뉴스1) 박지현 기자 = 제 46주년 5·18민주화운동 기념일을 하루 앞둔 17일 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지 추모식에서 이해민 의원, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 조인철·전진숙 의원이 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다. 2026.5.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(광주=뉴스1) 박지현 기자

조국혁신당이 "이번 지방선거에서 '국힘제로'로 오월 광주의 위대한 정신을 이어가겠다"고 밝혔다.

김진현 혁신당 부대변인은 18일 서면브리핑을 통해 "46년 전 오월, 불의한 국가권력에 맞서 목숨 바쳐 민주주의를 지켜낸 광주 시민들과 민주 영령들께 깊은 존경을 표하며 고개 숙여 명복을 빈다"며 유가족들에게 위로를 전했다.

이어 "숭고한 오월 정신을 진정으로 기리는 길은 5·18민주화운동의 진실을 온전히 규명하고 그 가치를 대한민국 헌법 전문에 새겨 넣는 것"이라며 "그러나 여전히 자신들의 정치적 이익을 위해 민주화 역사에 대한 모독을 자행하는 세력이 존재한다"고 말했다.

김 부대변인은 "국민의힘은 내란의 위기를 극복해 낸 우리 국민의 뜻을 거슬러 헌법 개정의 의지마저 무산시켰다"며 "대한민국의 헌법 가치를 부정하는 세력에 의해 역사가 퇴행하는 비극은 결코 반복돼서는 안 된다"고 강조했다.

그러면서 "조국혁신당이 앞장서겠다. 준엄한 민심으로 철저히 심판하겠다"며 "민주주의와 평화, 연대의 가치가 넘쳐나는 새날이 올 때까지 흔들리지 않고 전진할 것"이라고 말했다.