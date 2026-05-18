방사청, 美 국방획득대와 공동 워크숍…획득인력 양성체계 공유

방위사업청이 18일부터 오는 22일까지 서울에서 미국 국방획득대학교와 함께 실무급 워크숍을 진행한다.

올해로 5년 차를 맞는 이번 워크숍에는 미 국방획득대 브라이언 유 학과장을 비롯한 한미 국방 관계자 70여명이 참석할 예정이다. 한미 양국의 국방획득인력 양성체계를 공유하고, 정책 현안을 심도 있게 논의하기 위해 마련됐다.

워크숍은 국방 인공지능, 애자일 획득절차, 무기체계 및 군용장비의 유지정비·수리·창정비(MRO) 및 3D 프린팅 등을 주제로 5일 간 진행된다.

최초의 공동워크숍은 교육 분야 중심으로 진행됐으나, 해를 거듭하며 획득분야의 정책·제도 영역까지 논의 주제를 확대해 왔다. 특히 올해는 국방부와 방위사업청 간 별도로 운영되던 분과를 통합해 모든 참석자가 워크숍 성과를 함께 공유할 수 있도록 운영할 예정이다.

방사청은 이번 워크숍을 통해 양국 실무자들이 첨단무기 인증체계와 첨단전력 획득절차 등 최근 획득제도 현안을 자유롭게 논의한다. 미측의 제도 운영 사례와 동향을 공유함으로써 향후 실질적인 자문 협력으로 이어질 수 있도록 노력할 계획이다.

이영섭 방위사업교육원장은 "무기체계 획득의 성패는 결국 방위사업을 추진하는 인력의 전문성에 달려 있다"라며, "우리 방위산업의 괄목할 만한 수출 성과 역시 관련 종사자들의 노력의 결실"이라고 말했다.