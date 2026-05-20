삼성전자 노사협상 결렬...與 "노사 간 대화 결코 중단돼선 안 돼"

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 삼성전자 노사가 총파업을 하루 앞두고 마지막 사후조정 협상에 들어간 20일 오전 서울 서초구 삼성전자 사옥에서 직원들이 오가고 있다. 이번 교섭 결과에 따라 총파업 현실화는 물론 정부의 긴급조정권 발동 가능성도 커질 것으로 보인다. 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

더불어민주당이 삼성전자 임금협상 결렬에 대해 "쟁의 국면에서도 대화와 협상이 결코 멈춰선 안 된다"며 유감을 표했다.

박해철 민주당 대변인은 20일 서면 브리핑을 통해 "삼성전자 노사가 중앙노동위원회에서 세 차례에 걸친 사후 조정을 진행했음에도 최종 합의에 이르지 못한 데 대해 깊은 유감과 우려를 표한다"며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 "삼성전자는 대한민국 반도체 산업의 핵심 기업이자 수출과 고용을 떠받치는 국가 전략산업의 중심"이라며 "노동조합이 내일부터 파업에 돌입하겠다고 밝힌 것은 우리 산업과 국민경제에 미칠 영향을 고려할 때 매우 엄중하게 받아들여야 할 사안이다. 생산 차질은 물론 협력 업체와 지역경제, 글로벌 공급망 전반에도 적지 않은 부담과 충격이 이어질 수 있다"고 적었다.

그러면서도 "이번 사태를 어느 한쪽의 책임으로만 몰아가서는 문제를 해결할 수 없다"고 강조했다. 박 대변인은 "성과급을 위시한 이익 배분 구조의 누적된 갈등과 불신이 표출된 만큼 지금 필요한 것은 상대를 향한 비난이 아니라 해법을 찾기 위한 책임 있는 대화와 타협"이라고 했다.

이어 "민주당은 관련 정부 부처와 파업에 돌입하기 전 사태 해결을 위해 가능한 모든 방안을 강구하겠다"며 "이번 사태를 우리 노사관계의 구조적 과제에 대한 엄중한 경고로 받아들이며 성과급과 임금체계의 관계, 기업 이익 배분 기준, 초기업 교섭 구조 개선과 기업의 미래 투자를 위한 균형 등 후속 과제에 대한 공론화를 통해 국민이 이해할 수 있는 사회적 공감대를 형성하는 계기로 삼겠다"고 적었다.