한·인도 국방장관회담 개최…국방대·사이버 등 협력 확대

안규백 국방부장관(왼쪽)이 5월 20일(수) 오전 국방부에서 라즈나트 싱 인도 국방부장관을 만나 악수를 나누고 있다. /사진제공=국방부.

안규백 국방부장관이 20일 국방부에서 라즈나트 싱 인도 국방부장관과 회담을 갖고, 양국 국방 및 방산 협력의 확대 방안에 대해 논의했다.

이번 회담은 지난해 제12차 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 안 장관이 싱 장관을 초청하면서 성사됐다. 인도 국방부 장관의 방한은 2019년 이후 7년 만이다.

양 장관은 지난 4월 한-인도 정상이 발표한 '공동 전략 비전'을 계승해 양국의 '특별 전략적 동반자 관계'에 부합하도록 국방 및 방산 분야에서도 협력을 더욱 확대하기로 했다.

특히 양국 간 정례협의체 활성화를 통한 체계적인 국방협력 발전의 필요성과 다양한 영역에서의 국방협력 중요성에 대해 공감했다. 또한 K-9 자주포 등 그간 양국의 방산협력 성과에 대해서 높이 평가하며, 향후 양국의 방산협력을 지속적으로 확대해 나가기로 했다.

회담에 이어 양국 간 실질적인 국방협력체계 기반을 마련하기 위한 다양한 분야의 협약서도 체결했다. 국방사이버, 국제연합 평화유지활동(PKO), 양국 국방대학교 간 협력 등이다.

안규백 장관은 한반도 평화공존을 위해 남북 간 신뢰를 회복하고 북한과 대화를 재개하고자 하는 우리 정부의 일관된 노력을 소개하고, 인도 정부의 지속적인 지지를 당부했다. 양 장관은 역내 신뢰할 수 있는 파트너로서 상호 호혜적인 협력을 지속·발전하기로 협의했다.