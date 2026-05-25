"李대통령과 교감했다" 김관영에...정청래 "선을 넘어도 한참 넘어"

[the300]
김관영 "무소속 출마 불가피성, 대통령께 말씀드렸다"
정청래 "대통령이 무소속 후보와 상의했겠나"
정청래 더불어민주당 대표가 전북도지사 출마를 놓고 이재명 대통령과 교감했다고 주장한 김관영 무소속 후보를 향해 "선을 넘어도 한참 넘었다"고 강도 높게 비판했다.
정 대표는 25일 오전 전북 정읍에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 '김 후보가 이 대통령에게 무소속 출마를 보고했다'는 내용의 언론보도를 언급하며 "아무렴 이재명 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나. 이 부분에 대해선 자세하게 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하라"고 촉구했다.
김 후보는 지난 20일 전북CBS '라디오X'에 출연해 무소속 출마를 선언하면서 이 대통령과 교감이 있었느냐는 질문에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 답했다. 이날 BBS라디오 '금태섭의 아침저널'에서도 "대통령께 부담을 드리고 싶지는 않지만, 대통령께 '무소속 출마가 불가피하다'고 말씀드리는 게 저로서는 예의다. 대통령의 반응을 말씀드리는 건 적절치 않다"고 밝혔다.
정 대표는 "청와대에 확인해보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다. 청와대 관계자의 말이 맞다면 이건 심각한 허위사실 유포가 아니냐"며 "이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다. 이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박이다. 대통령에게 크나큰 누를 끼친 것"이라고 말했다.
한병도 원내대표도 "이 대통령과 청와대를 본인의 정치적 득세를 위해 선거판에 더 이상 끌어들이지 말라"며 ""본인의 득표에 이 대통령을 이용하지 마시라. 아무리 급해도 넘지 않아야 할 선이 있다. 지금이라도 사과하길 바란다"고 했다.