김상욱, 단일화 중단에 "여론조사 왜곡 정황…이길 수 있는 후보 올라야"

(울산=뉴스1) 김세은 기자 = 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 21일 울산 중구 태화강 국가정원 만남의 광장에서 선대위 출범식을 열고 연설을 하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(울산=뉴스1) 김세은 기자

김상욱 더불어민주당 울산시장 후보가 김종훈 진보당 후보와의 단일화 여론조사 중단 배경에 대해 "국민의힘 때문에 (여론조사가) 오염되지 않는 것, 시민 전체의 의사가 왜곡 없이 반영되는 것이 중요하다"고 주장했다.

김 후보는 25일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당' 인터뷰에서 "국민의힘을 지지하는 약 40%의 시민들이 자신들에게 유리한 민주진보 진영 후보를 선택하면 여론이 왜곡될 수 있다는 정황과 첩보에 따른 것"이라며 이같이 말했다. 이어 "경쟁력이 부족한 후보가 올라가면 역으로 국민의힘이 좋아하는 단일 후보가 돼버릴 수 있다"고 주장했다.

진보당은 김 후보측의 일방적인 단일화 중단 선언을 납득할 수 없다며 반발하고 있다.

이에 대해 김 후보는 "누구보다 단일화에 간절했고 진정성 있게 노력했기에 가장 애가 타고 답답한 마음"이라며 "단일화의 목적은 시민 의사가 왜곡되지 않고 반민주 세력을 이길 수 있는 후보를 뽑는 것"이라고 말했다. 이어 "김종훈 후보에게 계속 전화를 드리고 있지만 속상한 마음에 아직 잘 안 받고 계신다"며 "제대로 된 대표성 있는 단일 후보를 내기 위해 계속 노력할 것"이라고 했다.

경기 평택을 재선거 구도에서의 단일화 가능성에 대해선 "경쟁이 김용남 민주당 후보와 조국혁신당의 조국 대표 사이의 경쟁으로 치닫고 있지 않은가"라며 "김재연 진보당 후보와의 단일화는 민주당이나 조국혁신당 중 한쪽을 지원하는 형태일 텐데 현재 진보당 입장에선 얻을 것이 없어 현실적이지 않다"고 전망했다.