민주당 "스벅 논란, 선거용 인민재판?…국힘, 내란세력 후예 답다"

(인천공항=뉴스1) 안은나 기자 = 24일 인천공항 스타벅스 앞에서 외국인들이 대화하고 있다. 스타벅스코리아의 5·18 민주화운동 기념일 '탱크데이' 마케팅 논란에서 시작된 불매 움직임이 세월호 참사 추모일 '사이렌' 논란까지 더해 확산되고 있는 가운데 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 전 SCK컴퍼니 대표와 함께 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반, 모욕 및 명예훼손 등 혐의로 서울경찰청에 고발당한 상태다. 2026.5.24/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(인천공항=뉴스1) 안은나 기자

더불어민주당은 국민의힘이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 논란을 '선거용 인민재판'으로 규정한 데 대해 "내란 세력의 후예답다"며 공세를 폈다. 아울러 정용진 신세계 회장를 향해선 진정성있는 사과와 재발 방지 대책을 촉구했다.

채현일 민주당 의원은 25일 자신의 SNS(소셜미디어)에서 국민의힘을 향해 "국민의 정당한 분노를 뻔뻔하게 왜곡하고 있다"며 "국민이 분노하는 것은 고작 커피 한 잔 때문이 아니다. 5·18 민주화운동의 아픔을 '탱크데이'로 소비하고 세월호의 끔찍한 상처마저 얄팍한 마케팅 문구로 다룬 참담한 역사 인식 부재에 분노하는 것"이라고 밝혔다.

앞서 장동혁 국민의힘 대표는 이날 중앙선거대책위원회 회의에서 "(이재명 대통령과 민주당이) 이재명 재판 취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다"고 했다. 이어 "이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스다. 국민들께서 심판해 주시기 바란다"며 "지방선거용 인민재판"이라고 주장했다.

이에 채 의원은 "이러한 논란을 '인민재판'이나 '집단 괴롭힘' 운운하며 조롱하는 적반하장을 보니 실상 놀랍지도 않다"며 "장 대표와 국민의힘의 핏속에는 5·18 광주를 피로 물들인 전두환 신군부의 유전자가 고스란히 흐르고 있기 때문"이라고 지적했다. 이어 "내란으로 권력을 찬탈하고 국민에게 총구를 겨눴던 군사독재의 후예이기에 역사의 아픔 앞에서도 이토록 무감각할 수 있는 것"이라고 비판했다.

김현정 민주당 원내대변인도 이날 논평을 통해 "장동혁 대표는 5·18의 상처를 선거용 이벤트인 것처럼 조롱했고, '내 커피는 내가 고른다'는 말로 국가폭력의 기억을 비웃었다"며 "이것이 공당 대표가 할 말인가"라고 지적했다. 이어 "장 대표의 발언은 국민의힘의 '일베당 선언'과 다름없다"며 "5·18을 희화화하고 시민의 분노를 조롱하며 역사 모독을 자유로 포장하는 정치가 일베식 조롱과 무엇이 다른가"라고 쏘아붙였다.

또한 "스타벅스도 사과한 마당에 역사 앞에서 부끄러움을 모르는 국민의힘의 퇴행에 대해선 국민의 심판이 향할 것"이라며 "이것은 민주주의의 상처를 건드린 역사 모독 논란이고, 그래서 시민들이 분노했으며 스타벅스도 사과한 것"이라고 했다.

전진숙 민주당 대변인 역시 논평을 내고 "5·18 민주화운동 기념일에 국가폭력의 상처를 연상시키는 마케팅을 걸러내지 못한 것은 기업 내부의 역사 인식과 브랜드 검수 체계가 통째로 무너졌음을 의미한다"고 지적했다. 이어 "더 심각한 것은 사과 이후 극우 커뮤니티 등이 스타벅스 구매를 5·18 조롱과 혐오의 도구로 소비하며 사회적 갈등을 부추기고 있음에도 신세계가 이를 수수방관하고 있다는 점"이라고 비판했다.

전 대변인은 "정용진 신세계 회장은 이번 사태의 기획·승인 과정 전반을 투명하게 공개하고 마케팅 검수 체계를 전면 개편하라"며 "상처받은 5·18 유족과 광주 시민에게 진심 어린 대면 사과와 책임 있는 대책을 국민 앞에 직접 밝힐 것을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.