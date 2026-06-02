장동혁, 김태흠과 충남서 피날레 유세…"우리들 한 표가 나라 미래"

(천안=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 김태흠 충남지사 후보가 2일 충남 천안시 신세계백화점 앞에서 열린 충남 파이널 유세에서 악수하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(천안=뉴스1) 신웅수 기자

장동혁 국민의힘 대표가 2일 충남 천안에서 김태흠 충남지사 후보와 함께 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막을 장식했다. 장 대표는 "한 표가 부족해진다면 누구도 대한민국의 미래를 책임져주지 않을 것"이라며 내일(3일) 본투표에 나서줄 것을 호소했다.

장 대표는 이날 저녁 충남 천안 신세계백화점 앞에서 열린 충남 파이널 유세에 나서 이같이 말했다. 이날 충남 천안 유세는 장 대표가 이번 지방선거 공식 선거운동 기간 중 마지막으로 마이크를 잡는 시간이었다.

이날 충남 청양, 공주, 당진 등을 돌며 중원 표심에 화력을 집중한 장 대표는 "내일 투표를 잘못하면 6월4일의 뉴스 헤드라인은 '이재명이 재판을 취소했다'는 기사가 될 것"이라고 목소리를 높였다.

장 대표는 "대통령이 투표소에서 기표된 용지를 들고나와 '내가 찍은 후보를 찍어달라'는 오만함, 국민이 목숨을 잃고 쓰러져가는 가운데에서도 부산 자갈치 시장에서 회 파티를 벌이는 대통령을 우리 손으로 심판하지 못하면 우리는 왜 소중한 한 표를 갖고 있는 것이냐"고 했다.

이어 "우리 분노해야 할 이유는 너무나 많다. 표로 심판하지 않으면 우리가 가진 한 표는 언제 쓰라고 있는 것이냐"고 했다.

장 대표는 "국민의힘은 어려움 속에서도 그동안 힘들게 싸웠다. 그 모든 게 결과로 끝맺음 되려면 내일 투표장에 가셔야 한다"며 "우리가 행동할 때 우리 자녀들의 미래를 지킬 수 있다"고 했다.

그러면서 "당대표가 된 이후 하루도 손가락질 받지 않은 날이 없었지만 그런데도 제가 버티며 맨 앞에서 싸워왔던 건 내일 무도한 이재명과 민주당을 심판하고 대한민국의 자유와 여러분의 행복을 지키기 위함이었다"고 설명했다.

장 대표는 "제 한 표와 여러분의 한 표가 대한민국의 미래"라며 "우리가 그동안 차가운 겨울 아스팔트에서 싸운 것에 비하면 내일 투표장에 가는 건 너무나 쉽다"고 했다.

또 "이 싸움은 법원에서 결정하는 일도 아니고, 헌법재판소에서 결정하는 일도 아니다. 우리가 우리 손으로 찍는 소중한 한 표로 결정하는 일"이라고 했다.

아울러 "여러분의 소소한 일상과 작은 행복, 숨 쉬는 자유까지 사라진 후 후회하지 않도록 내일 기호 2번 국민의힘 후보를 향해 행사해달라"고 덧붙였다.

(당진=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 김태흠 충남지사 후보가 2일 충남 천안시 신세계백화점 앞에서 열린 충남 파이널 유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(당진=뉴스1) 신웅수 기자

장 대표 연설을 끝나자 김태흠 후보는 유세차에 올라 장 대표와 악수한 뒤 어깨를 툭 치며 격려했다.

김 후보는 "제가 국회의원 선거와 도지사 선거 2번, 총 7번의 선거를 치러봤는데 충남은 국민의힘이 이겼다"며 지지자들 호응을 유도했다.

그러면서 "내일까지 여러분이 친인척과 이웃을 설득해 투표장에 나가야 완결이 된다"며 "대한민국에 위험의 징조가 보인다. 충남에서 김태흠을 선택해 준다면 걱정하고 염려하는 국민의힘을 바로 세우고 일방 폭주하고 있는 정부 여당에 제대로 대응할 수 있다"고 강조했다.

또 김 후보는 "지방 권력까지 민주당과 이재명 정부에 넘긴다면 대한민국은 독재의 길로 가는 것이고 우리 국민들이 독재의 문을 열어준 것"이라며 "세상이 이상하게 돌아갈 때 중심을 바로 잡는 곳이 충남이다. 이번에도 대한민국을 바로 세우고, 충남의 미래를 열어가자"고 했다.

이어 "정청래 민주당 대표가 얼마나 불안하면 마지막 불씨를 살려보려고 어제도 오늘도 충남에 왔겠냐"며 "매일매일 와도 (충남) 여러분은 국민 밉상에 마음의 문을 안 열지 않나. 저는 (정 대표가 오면 올수록) 대환영"이라고 했다.

이날 충남 천안에서 단체 유세를 마친 장 대표는 서울로 이동해 종로 청계천, 홍대입구 등을 돌며 자정까지 도보 선거운동을 이어간다.