이재명 정부 1년, 격려냐 질책이냐…풀뿌리 권력 뽑을 '운명의 날'

(서울=뉴스1) 최지환 기자 = 서울 낮 최고기온이 30도를 웃돌며 초여름 날씨를 보인 2일 서울 종로구 광화문광장 분수터널에서 한 어린이가 물놀이를 하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 최지환 기자

선택의 날이 밝았다. 6.3 지방선거(제 9회 전국동시지방선거)와 재보궐선거 본투표가 오늘 새벽 6시부터 시작됐다.

지방선거는 지방권력 재편에 유권자들이 직접 참여할 수 있는 기회다. 특히 이번 지방선거의 의미는 더 각별하다. 이재명 정부 출범 후 정확히 1년 후 치러지는 선거다. 정부 정책 효용감에 대한 격려, 혹은 실망감에 대한 질책을 표로 표현할 수 있는 기회다.

여당인 더불어민주당과 제1야당인 국민의힘은 모두 8월 당대표 선출을 위한 전당대회를 앞두고 있다. 이번 지방선거와 재보궐선거 결과가 당내 권력재편에 직접적으로 연결될거라는 전망이 나온다. 유권자들의 소중한 한 표가 갖는 가치가 어느 때보다 크다는 의미다.

지방선거 자체가 어렵게 얻어낸 민주주의의 소중한 결실이라는 점에서도 투표 참여의 중요성은 더 설명할 필요가 없다. 건국과 함께 시작된 지방선거지만 5.16 쿠데타로 집권한 군사정권은 지방자치단체장을 정부가 임명하도록 제도를 바꿔버렸다.

1987년 민주화 이후에도 지방선거의 꿈은 요원했다. 결국 김대중 전 대통령의 단식, 김영삼 전 대통령의 결단 등이 이어지며 1995년에서야 제 1회 전국 동시 지방선거가 실시될 수 있었다. 군사독재에 지방자치를 뺏긴지 34년만이었다.

지방선거는 다른 선거보다 훨씬 생활에 밀착되는 선거라는 점에서도 각별한 관심을 기울여야 마땅하다. 대통령이나 국회의원과는 달리 각 지역의 행정권력을 직접 행사하는 단체장들은 훨씬 더 일상에 영향을 곧바로 미칠 수 있는 존재들이기 때문이다.

지역의 부동산 정책이나 재건축·재개발 속도, 지하철 등 대중교통 증설 추진은 물론 교육정책, 복지예산 집행 등이 이번 지방선거를 통해 선출된 단체장의 손 끝에서 집행된다.

14개 지역구에서 벌어지는 국회의원 재보궐 선거도 '미니 총선'이라 불릴 만큼 상당한 의미를 갖는다. 이번 재보궐을 통해 국회 입성을 벼르고 있는 거물급 정치인들이 적잖다.

사전투표와 달리 선거일 투표는 아무 투표소에서나 할 수 없다. 사전투표소와 본투표소가 다를 수 있다. 중앙선거관리위원회 투표소 찾기 연결 서비스를 통해 투표소를 확인하는 게 좋다.

투표를 위해서는 주민등록증과 운전면허증, 여권 등 신분증(모바일신분증도 가능)을 챙겨야 한다. 선관위는 특히 이번 투표에서 투표소 현장 신분 확인 절차와 투표용지 교부 절차 등을 철저히 관리하겠다고 밝혔다.

지역에 따라 도지사, 교육감, 시장·군수, 도의원, 시·군의원, 비례대표 지방의원 투표가 이뤄진다. 최대 7장의 투표용지를 받을 수 있다. 다만 무투표 당선 선거구가 있는 지역에선 일부 선거 투표가 이뤄지지 않아 실제 받는 투표용지 수는 지역마다 다르다.

기표를 마친 뒤에는 투표용지를 다른 사람에게 보여주거나 촬영하지 말고 곧바로 투표함에 넣으면 된다. 투표용지는 한 번 기표하면 교환하거나 재교부받을 수 없다.