선관위, 투표지 부족 대국민 사과…"개표 직후 문제점 파악할 것"

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울시 송파구의 가락쌍용 아파트 단지 내에 마련된 가락2동 제3, 7투표소를 찾은 유권자들이 투표용지가 부족한 상황이 해소될 때까지 길게 줄지어 대기하고 있다. 2026.6.3/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

중앙선거관리위원회가 서울·인천 소재 일부 투표소의 준비된 투표용지가 부족해 투표가 중단되는 사상 초유의 사태가 발생한 것에 대해 사과했다. 개표 직후 이번 사태의 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발방지 대책을 마련하겠다고 했다.

허철훈 선관위 사무총장은 3일 저녁 경기 과천시 선관위에서 대국민 사과 기자회견을 열고 "투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다. 소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

허 사무총장은 "선관위는 인지 직후 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송해 대기 중인 유권자는 마감시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있도록 조치 하고 안내했다"며 "이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며 개표가 종료 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발방지 대책을 마련할 것"이라고 했다.