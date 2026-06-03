주진우 "노태악 선관위원장 사퇴하라…투표지 부족 어떻게 책임지나"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 주진우 위원장이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 중앙선대위 공소취소 특검법 저지특위 1차 회의에서 발언하고 있다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

주진우 국민의힘 의원이 6·3 전국동시지방선거 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해 "노태악 중앙선거관리위원장은 당장 사퇴하라"고 주장했다.

주 의원은 3일 SNS(소셜미디어)에 "실로 충격적"이라며 이같이 적었다. 주 의원은 "투표지가 없어 투표를 못 하거나 포기한 것을 어떻게 책임질 것인가"라며 "어떻게 대한민국 선거 관리가 아프리카 독재 국가 수준으로 전락했나"라고 했다.

주 의원은 선관위를 향한 비판도 이어갔다. 주 의원은 "선관위 직원 아들, 딸 특혜 채용하고 선거 때 선관위 직원들의 휴직이 집중될 때부터 예견된 참사"라며 "선관위는 국민 입틀막 해 왔다. 선관위의 오만에 민주주의가 상실됐다"고 주장했다.

그러면서 "노태악은 당장 사퇴하라"며 "진상을 조사해 끝까지 책임을 물을 것"이라고 했다.

이날 서울 시내 일부 투표소에서 용지가 바닥나는 사상 초유의 사태가 발생했다. 유권자 수백 명이 종료 시간인 오후 6시를 훌쩍 넘어서까지 현장에서 대기하다가 뒤늦게 투표하는 상황이 빚어졌다. 송파구 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실4동 제5투표소, 잠실7동 제2투표소, 가락2동 제3투표소·제7투표소, 위례동 제5투표소와 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 광진구 구의3동 제6투표소, 동작구 노량진1동 제7투표소 등 총 14곳에서의 투표가 차질을 빚었다.

이와 관련해 중앙선관위는 대국민 사과문을 냈다. 허철훈 중앙선관위 사무총장은 대국민 사과를 통해 "소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고, 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

중앙선관위는 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했고, 해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감시각이 지나더라도 정상적으로 투표할 수 있도록 조치했다고 설명했다. 중앙선관위는 개표 종료 뒤 원인과 문제점을 파악해 재발방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.