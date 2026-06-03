국힘, '투표용지 부족' 선관위 찾아 항의…"존폐의 문제…재선거 실시해야"

(과천=뉴스1) 김진환 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 본투표가 실시된 3일 서울 송파구 등 일부 투표소에서 벌어진 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회를 방문해 목을 축이고 있다. 2026.6.3/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(과천=뉴스1) 김진환 기자

'투표용지 부족' 사태와 관련해 중앙선거관리위원회에 항의 방문한 장동혁 국민의힘 대표가 허철훈 사무총장과 면담을 하며 문제가 발생한 지역의 개표 중지와 재선거 실시를 요구했다.

장 대표는 3일 경기 과천 소재 중앙선관위를 찾았다. 장 대표는 허 사무총장에게 "독일에서도 (투표용지 부족과) 비슷한 사태가 있었다"며 "서울, 인천 연수구 사태처럼 투표용지가 부족해 마감 시간 이후 투표가 이뤄지고 개표 방송이 진행되고 나서도 투표가 진행됐다. 투표는 무효가 됐고 재선거한 사례가 있다"고 말했다.

이어 "서울시장 1명의 문제가 아니라 기초의원, 교육감, 기초단체장 등 많은 후보자가 관련돼 있다"며 "어느 선거에 어떤 영향을 미칠지 가늠하기 어렵다"고 했다.

그러면서 "개표방송 이후 투표한 분들은 그 영향을 받았을 것"이라며 "선거 자체가 심각하게 오염돼 재선거 실시해야 하는 상황이 맞다. 만약 중단하지 않으면 전국의 국민의힘 개표 참관인을 전부 철수시키거나 가장 강력한 방법을 동원해 항의하겠다"고 했다.

장 대표와 함께 방문한 김장겸 의원은 "중앙선관위의 존폐까지 거론될 문제"라며 "선관위원장은 어디에 있나"라고 말했다.

박준태 당 대표 비서실장도 "노태악 중앙선관위원장에게 면담을 준비하라 하라"고 했다. 김민수 최고위원은 "민주주의의 문제"라며 "장난하나"라고 항의했다.

앞서 이날 서울 송파, 강남 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 일부 유권자가 투표를 하지 못하는 사태가 발생했다. 이후 국민의힘은 개표 중단과 재선거를 강력하게 주장하고 있다. 국민의힘 서울시당은 이재명 대통령의 사과를 요구했다.

다만 개표는 진행되고 있다. 민주당은 국민의힘의 재선거 주장을 받아들일 수 없다고 일축했다. 청와대는 "중앙선관위가 대응해야 할 문제"라고 밝혔다.