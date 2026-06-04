유의동, 김용남·조국 꺾고 '초접전' 경기 평택을 승리 "참 어려운 선거"

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 김용남 더불어민주당(왼쪽부터), 유의동 국민의힘, 조국 조국혁신당 경기 팽택시을 국회의원 후보들이 2일 경기 평택시 안중읍 일대에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

경기 평택을 국회의원 재선거에서 유의동 국민의힘 후보가 당선됐다. 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보는 "제가 부족한 결과"라고 입을 모았다.

유 후보는 4일 새벽 당선이 사실상 확정된 뒤 경기 평택시 소재 자신의 캠프사무실에서 "참으로 어려운 선거였다. 다시 한번 이 자리에 있게 허락해 준 평택 시민 여러분들에게 감사하다"며 "경쟁했던 네 후보에도 심심한 위로와 열심히 잘 싸우셨다는 말씀을 전한다"고 말했다.

유 후보는 "나라도 저희 당도 매우 어려운 상황이다. 이렇게 중차대한 시기에 저를 허락하신 이유가 있다고 생각한다"며 "시민들이 주신 명령을 따라 걸어가겠다. 다시 한번 저를 이 자리에 설 수 있게 해준 평택 시민분들에 감사 말씀 전한다"고 했다.

김 후보는 유 후보의 당선이 유력해지자 결과에 승복하며 "제가 부족한 모습을 보여드려 (지지해주신 여러분에) 죄송하다"며 "이번 선거전을 시작할 때부터 네거티브 없이 이기겠다고 했는데 그것이 성공했다면 우리 정치 풍토가 바뀌는 계기가 됐을 것이라 생각한다. 그런데 그러지 못해 정말 죄송하다"고 했다.

조 후보도 "다 저의 책임이다. 비록 졌지만 국민주권정부의 성공이라는 바다를 향해 지치지 않고 흘러가야 한다"며 "이번 선거 결과는 저 조국의 실패이지 민주진보진영이 제게 투영한 비전과 가치가 틀린 것은 아니다. 그 희망이 실현될 수 있게 걸어가겠다"고 했다.

평택을은 이들 세 후보와 김재연 진보당 후보, 황교안 자유화혁신 후보 등이 출마해 5파전이 벌어진 곳이다.