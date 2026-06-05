이준석 "민주당 선관위 국정조사 받아라…오늘 수용 안하면 특검 가야"

[화성=뉴시스] 이영환 기자 = 이준석 개혁신당 총괄선대위원장이 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 오전 경기 화성시 동탄구 동탄9동 행정복지센터 사전투표소에서 기표소로 향하고 있다. 2026.05.29. [email protected] /사진=이영환

이준석 개혁신당 대표가 6·3 지방선거 과정에서 발생한 초유의 투표용지 부족 사태에 대해 더불어민주당이 국정조사를 수용하지 않을 경우 특검해야 한다고 강조했다.

이 대표는 5일 SNS(소셜미디어)에 "야권은 (여당이) 국정조사를 오늘 내로 안받으면 특검으로 격상시켜서 요구해야 한다"고 했다.

이 대표는 "지금까지 소위 부정선거론은 논리적 귀결이 맞지 않아서오히려 계속 부정선거론자들의 주장 자체를 반박하고 지적했다"고 했다.

그러면서 "투표용지 부족사태는 선거만 관리하는 기관이 투표용지 수 하나 제대로 예측, 관리 못했다는 것"이라며 "국민 누가 받아들일 수 있겠냐"고 했다.

이 대표는 "고의면 책임질 사람들이 생기고 시스템상 결함이면 조직의 존속 여부를 다뤄야 한다"며 "즉시 국정조사를 여당이 받아야 한다"고 했다.

이어 "그리고 야당도 주저하지말고 재선거 가능성까지 염두에 두고 선명한 주장을 해야한다"고 했다.

이 대표는 "이재명 정부하의 수사기관 일체에 대한 불신을 여당이 만들었다"며 "국정조사를 질질 끌면서 안받을 경우 특검하자는 이야기가 폭발할 수도 있다"고 했다.

앞서 국민의힘은 전날 긴급 의원총회를 열고 민주당에 투표용지 부족 사태 긴급 국정조사를 진행하자고 제안했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 "선거 결과와 상관없이 도저히 그냥 넘어갈 수 없고 결코 묵과할 수 없다"며 △선관위 자체 진상 조사 △허 사무총장과 오 서울시 선관위원장 사퇴 △긴급 국정조사 △선거관리 절차와 규정 개선을 위한 입법 △이재명 대통령의 구체적인 입장 발표 등 5개의 공식 요구사항을 촉구했다.