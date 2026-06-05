장동혁 "특검·선관위 개혁 특위 촉구…與, 반대할 이유 없어"

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 이송된 투표함 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착하고 있다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

장동혁 국민의힘 대표가 5일 경찰이 투입돼 서울 송파구 잠실7동 2투표소 투표함을 반출한 것을 두고 "반드시 진상을 규명하고 책임을 물을 것"이라고 했다.

장 대표는 이날 SNS(소셜미디어)에 "투표용지 사태는 선거의 공정성을 파괴한 것이다. 그 자체로 자유민주주의에 대한 심각한 위협"이라며 이같이 밝혔다.

장 대표는 "(투표용지 부족) 사태를 어떻게 귀결짓느냐에 따라, 대한민국 민주주의의 미래가 좌우될 수도 있다"고 했다.

이어 "이재명은 '납득하기 쉽지 않은 허점'이라며, '큰 유감'이라고 했다"며 "그래놓고 경찰을 투입해서 시민들을 끌어내고 투표함을 강제로 반출시켰다. 심각한 유감을 표한다"고 했다.

장 대표는 "개표를 중지시키고 투표함 반출을 막아야 했는데 아무 것도 막지 못한 현실이 죄송하고 부끄럽다"고 했다.

그러면서 "시민들과 함께 끝까지 싸우겠다. 반드시 진상을 규명하고 책임을 물을 것"이라고 했다.

또 "이재명도 '문제 발생 요인을 명확히 밝히고 명확하게 책임을 물으라'고 지시했다. 민주당 역시 반대할 이유가 없을 것"이라며 "조속한 국정조사 실시와 특검 추진을 강력하게 요구한다"고 했다.

장 대표는 "노태악 중앙선거관리위원장과 사무총장, 선관위원 전원은 이번 사태의 책임을 지고 사퇴해야 한다"며 "이를 거부할 경우 우리 당은 즉각 탄핵을 추진할 것"이라고 했다.

이어 "선관위 개혁은 스스로의 손에 맡길 수준을 넘어섰다. 국회 차원의 '선관위 개혁 특위' 구성을 강력하게 촉구한다"며 "민주당이 진상 조사와 선관위 개혁을 방해한다면, 스스로 선관위의 공범임을 자백하는 일이 될 것"이라고 했다.

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 이송된 투표함 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착해 확성기를 이용해 발언하고 있다. 2026.6.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

경찰은 이날 오전 투표용지 부족 사태에 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 나와 항의 중인 시위대에 해산을 명령하고 강제 해산 절차에 착수했다. 이에 투표함 2개가 사흘 만에 개표소로 옮겨졌다. 선관위는 송파구 개표소에서 개표 절차를 마무리한다는 방침이다.

장 대표는 투표함 반출 소식을 듣고 곧바로 송파구 개표소가 위치한 올림픽공원 핸드볼경기장으로 향했다. 김은혜·주진우 국민의힘 의원, 김민수 최고위원 등도 현장을 찾아 항의했다.

장 대표는 확성기를 들고 "개표 참관인이 도착해있다. 비례대표 후보자도 도착해 있다"며 "선관위 관계자는 나와서 개표를 참관할 수 있게 해달라"고 말했다.

이후 장 대표는 "제가 도착한 지 상당한 시간이 지났지만, 개표소도 갈 수 없고 선관위 관계자 누구도 아무 설명을 하지 않고 있다"며 "즉각 서울특별시선거관리위원회로 가 이 사태를 파악한 뒤 개표가 중단되도록 싸우겠다"고 했다.