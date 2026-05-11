경찰, 라오스·캄보디아 경찰 초청…'K-치안'으로 스캠 범죄 공조

11일 경찰청은 동남아시아 지역 스캠 범죄에 공동 대응하기 위해 라오스, 캄보디아 경찰관 20명을 초청해 k 치안 전수 연수를 실시한다./사진=뉴스1.

경찰이 동남아시아 지역 스캠 범죄에 공동으로 대응하기 위해 라오스·캄보디아 경찰관 20명을 초청해 'K-치안' 전수 연수를 실시한다.

11일 경찰청 국제치안협력국은 동남아시아 지역 온라인 사기·스캠 범죄에 공동 대응하기 위해 라오스와 캄보디아 경찰관 20명을 초청해 사이버수사와 가상자산 추적 기법 등을 교육하는 연수를 진행한다고 밝혔다.

라오스 경찰총국 중간관리자 10명은 12일부터 23일까지, 캄보디아 경찰청 코리아전담반과 정보국 소속 수사관10명은 20일부터 29일까지 경찰대학 등에서 각각 연수를 받는다.

이번 연수는 경찰청이 추진 중인 'K-치안 전수' 사업의 일환이다. 경찰은 라오스·캄보디아 경찰을 대상으로 △범죄수익 은닉 및 가상자산 추적 기법 △사이버도박·온라인 사기 수사 기법 △마약 등 초국가범죄 수사 실무 △국제공조 절차 등을 교육할 방침이다.

경찰은 이번 연수를 통해 양국 수사기관 간 실무 네트워크를 강화하고, 한국으로 도피한 라오스·캄보디아 관련 범죄자의 신속한 송환 등 국제 공조수사 체계도 강화할 방침이라고 밝혔다.

경찰청 관계자는 "캄보디아를 거점으로 한 스캠 범죄는 국내 피해자가 급증하는 상황에서 현지 수사당국과 협력이 중요하다"며 "라오스도 초국가범죄 공조협의체에 참가하는 핵심 동반자로 이번 연수를 계기로 양국과의 치안 협력을 한 단계 높여가겠다"고 말했다.