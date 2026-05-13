"한국 영상 중 가장 충격"…'유치원 교사' 이수지 본 세계적 석학 '울컥'

사진=이수지 유튜브 채널 갈무리

공감과 논쟁을 동시에 불러일으킨 개그우먼 이수지의 유치원 교사 풍자 영상에 대해 세계적인 사회학자 샘 리처드 교수가 "최근 한국 영상 중 가장 충격적"이라는 반응을 보였다.

최근 미국 사회학자 샘 리처드 교수는 자신의 유튜브 채널을 통해 '이수지 패러디 영상 분석'이라는 제목의 영상을 올렸다.

해당 영상에서 리처드 교수는 "이수지씨의 유치원 교사 일상에 대한 풍자 영상을 번역해서 끝까지 다 봤다. 한편으로는 정말 웃기지만 다른 한편으로는 마음이 불편하기도 하다"고 소감을 밝히면서 "흥미로운 점은 정말 많은 분이 이 영상을 봤다는 건데, 본 사람들도 웃기면서도 묘한 양가적인 감정이 들었을 것"이라고 했다.

먼저 리처드 교수는 며칠 전 학기 마지막 수업을 마치고 나올 때 느낀 외로움에 주목했다. 그는 "평소 외로움이나 우울함을 느끼지 않는다"며 "그런데 학생들을 가르치는 43년 동안 수업을 끝내고 나올 땐 늘 외로움을 느꼈다"고 했다. 그 이유에 대해선 '눈치'를 언급했다. 눈치가 굉장히 빠른 편이라 분위기를 잘 파악하고, 학생들이 무엇을 원하는지 너무 잘 알아서 외로움을 느낀다는 것이다.

사진=샘 리처드 유튜브 채널 갈무리

이어 리처드 교수는 "전세계 모든 문화권 사람들이 서로 잘 지내야 하기 때문에 사람을 관찰하고 주변 분위기를 살핀다. 하지만 한국인들에게 '눈치'라는 단어가 따로 있다는 건 그만큼 '눈치'가 한국 문화에서 정말 중요하다는 것"이라며 "그러나 눈치로 상황을 읽고 남에게 맞추다 보면 자기 자신과는 멀어지게 된다"고 해석했다.

사회적 상황에서 자기 본 모습을 드러내지 못하는 것 자체가 외로움의 핵심 원인이 된다는 게 리처드 교수의 설명이다. 그는 "눈치를 보는 상황이 계속되면 진짜 내가 누구인지를 알 기회가 없다. 그래서 사람들 틈에 섞여 있어도 실제로는 혼자 있는 거나 다름 없다"며 "집단생활에 가장 타고난 재능을 가진 사람이 우울증을 가지고 있다는 이야기는 드문 일이 아니다. 그 사람은 사회적 상황에서 자기 자신을 결코 드러내지 못하기 때문에 주변 사람들은 그 사람의 본모습을 더 모르게 된다"고 덧붙였다.

그러면서 "이수지씨가 보여주는 건 나같은 위치에 있는 사람의 성공이 얼마나 많은 호감도를 얻는 지에 달려있다는 것"이라며 "한국에서는 학부모가 선생님 노릇을 하기 어렵게 만든다. 선생님이 수많은 학부모와 학생들에게 맞춰줘야 할 모습이 너무 많기 때문이다. 모든 학부모가 그러지는 않겠지만 대부분의 학부모는 자기 아이가 특별하다고 생각하고, 그래서 선생님에게 특별한 요구를 한다"고 지적했다.

리처드 교수는 "이 영상이 큰 화제가 된 이유 중 하나는 사람들이 영상 속에서 어떤 진실을 봤기 때문이다"라며 "미국에서도 교사 우울증 발병률은 다른 직종보다 2배나 높다. 교사는 자기 자신이 되기가 매우 어렵다. 주변에 섞여들어야 하거나 끊임없이 분위기를 파악하며 다른 사람들이 원하는 모습이 되어야 한다. 정말 힘든 일이다"라고 했다.

이수지는 지난달 7일과 28일 자신의 유튜브 채널에 유치원 교사의 일상을 풍자한 영상 2편을 올렸다. 유치원 교사 역할을 맡은 이수지는 야외 활동 중 한 아이가 모기에 물리자 구급차를 부르거나 다른 아이들이 모기에 물리지 않도록 전기 모기채로 모기를 잡으러 다녔다. 또 "갤럭시를 쓰다가 아이폰 사진이 더 좋다는 학부모 민원에 휴대폰을 바꿨다" 등의 이야기를 풀어냈다. 각 영상은 635만, 379만 조회 수를 기록하며 큰 화제를 모으고 있다.