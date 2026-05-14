"폐지 주워 7000원, 아들 병원비로"...할머니에 돈다발 깜짝선물 '울컥'

최근 유튜브 채널 보겸TV에는 보겸이 아들 병원비 마련을 위해 폐지 줍는 할머니를 찾아가 만원 돈다발을 선물하는 모습이 담긴 영상이 올라왔다. /사진=유튜브 채널 보겸TV 갈무리

1800만 구독자를 보유한 유튜버 보겸이 폐지를 주우며 아픈 아들을 돌보는 할머니를 위해 거액의 현금을 건넸다.

최근 유튜브 채널 '보겸TV'에는 '보겸TV 참을 수 없는 제보가 들어왔습니다'라는 제목 짧은 영상이 올라왔다.

영상에서 보겸은 90세 고령에도 폐지를 주우며 생활하는 한 할머니를 찾아가 대화를 나눴다. 보겸이 "매일 이렇게 나오시는 이유가 있냐"고 물었고 할머니는 "아들 병원비 내야 한다. 몸이 안 좋아서 큰 병원에 있다"고 답했다.

보겸이 종일 폐지를 주워서 얼마를 버는지 묻자 할머니는 "7000원"이라고 답했다. 병원비로 보태기는 턱없이 부족한 금액이다.

이에 보겸은 "이상하게 생각 마시고 이거는 제 선물"이라며 "아들 병원비에 보태라"라고 하면서 돈다발을 할머니에게 건넸다. 만원짜리 현금다발은 한손으로 다 잡기도 힘들 정도였다.

할머니는 연신 고개를 숙이며 감사한 마음을 전하며 눈물을 보이며 "대체 당신은 어떤 사람이냐"고 묻자 보겸은 "원래 이런 일을 하는 사람이다. 힘내셔라"고 덤덤하게 답했다.

그러자 할머니는 "오늘 저녁에는 내가 잠을 푹 잘 수 있을 것 같다"며 보겸 팔을 연신 쓰다듬었다.

영상을 접한 누리꾼들은 "진짜 선한 영향력이다" "아무리 돈이 많아도 이렇게 기부하기 힘들다. 대단하다" "보여주기식이라도 상관없다. 행동함으로써 사회에 긍정적 영향을 주는 올바른 청년" "할머니 우시는데 같이 눈물이 쏟아졌다" 등 반응을 보였다.

보겸은 2010년대 인터넷 방송 플랫폼에서 활동을 시작해 유튜브 채널 '보겸TV'를 개설했다. 그동안 아이폰, 아이패드 등 전자기기부터 포르쉐, 람보르기니 같은 고가의 자동차, 35억원대 아파트까지 다양한 경품 이벤트를 진행해 화제를 모은 바 있다.