"2030 일 안해" 저격하더니...장동민 회사는 '연봉 3천' 경력직만 뽑았다

개그맨 장동민이 대표로 있는 제조업체 푸른하늘이 지난 1년간 경력직 채용만 해온 것으로 확인됐다. 장동민은 최근 방송에서 "20~30대가 '대기업 사무직'만 찾는다"고 비판해 논란의 중심에 선 상황이다. /사진=웨이브 오리지널 '베팅 온 팩트'

개그맨 장동민이 대표로 있는 제조업체 푸른하늘이 지난 1년간 경력직 채용만 해온 것으로 확인됐다. 장동민은 최근 방송에서 "20~30대가 '대기업 사무직'만 찾는다"고 비판해 논란의 중심에 선 상황이다.

18일 채용정보 사이트 사람인에 따르면 푸른하늘은 지난해 11번의 경력직 채용공고를 냈다.

올해는 자동화 기계 제어, 경리·회계, 자동화 설비 설계 등 부문에서 경력직을 뽑았고 현재는 사업기획 경력자를 구하고 있다. 푸른하늘은 짧게는 1년, 길게는 7년 이상 경력을 요구했다. 올해 신입 직원 채용은 한 건도 없었다.

푸른하늘의 평균 연봉은 2024년 기준 3864만원(임원 포함)으로 기재돼 있다. 초임 연봉은 3075만원 수준이다.

앞서 장동민은 1일 공개된 예능 '베팅 온 팩트'에서 청년층 취업난에 대해 "쉬운 일만 찾으려다 보니 취업이 안 되는 것"이라고 비판해 논란이 됐다. 그는 "현장에 일할 사람이 없다. 취업이 안 된다는 건 말이 안 된다"며 "취업 공고내면 매일 (이력서) 오는 게 40~50대다. 20~30대는 씨가 말랐다"고 했다.

이어 "취업난은 어디서부터 거짓말인가. 내가 사업하는 사람을 많이 아는데 다 '일손이 부족하다'고 한다"며 "모두 대기업 사무직만 선호한다. 자기들이 일 안 하고 (취업이 안 된다더라). 남 밑에서 돈 버는 게 쉬운 줄 아느냐. 일하는 게 즐거운 사람은 없다"고 강조했다.

18일 채용정보 사이트 사람인에 따르면 푸른하늘은 지난해 11번의 경력직 채용공고를 냈다. 올해는 자동화 기계 제어, 경리·회계, 자동화 설비 설계 등 부문에서 경력직을 뽑았고, 현재는 사업기획 경력자를 구하고 있다. 푸른하늘은 짧게는 1년, 길게는 7년 이상 경력을 요구했다. 올해 신입 직원 채용은 한 건도 없었다. /사진=사람인

다만 '청년층이 눈이 높아 취업을 거부하고 있다'는 장동민 주장은 사실과 다르다. 올해 1월 한국은행이 발표한 '쉬었음 청년층(구직활동을 하지 않는 상태)의 특징 및 평가' 보고서에 따르면 쉬었음 청년이 가장 많이 희망하는 기업 형태는 중소기업(48.0%)이었다. 대기업(17.6%)과 공공기관(19.9%)을 선호하는 비율은 상대적으로 낮았다.

평균 유보임금(희망 연봉)은 3100만원으로 집계됐다. 이는 적극적으로 구직활동을 하는 청년층(3100만원)과 비교해도 같은 수준이다.

지난해 2030세대 '쉬었음' 인구는 71만7000명으로 나타났다. 관련 통계를 집계한 2003년 이후 역대 최고치다. 2030세대 쉬었음 인구는 2021년 67만5000명에서 2022년 62만2000명으로 떨어진 뒤 △2023년 64만4000명 △2024년 69만1000명 △2025년 71만7000명으로 증가했다.