[내일 날씨] 낮 최고 33도 초여름 더위…구름 많다 밤부터 흐려져

화요일인 19일은 경상권을 중심으로 한낮 기온이 30도 이상 올라가는 등 더운 날씨가 이어지겠다. /사진=뉴스1

화요일인 내일(19일)은 전국이 구름이 많은 가운데 경상권을 중심으로 한낮 기온이 30도 이상 올라가는 등 덥겠다.

18일 기상청은 다음 날 아침 최저기온을 14~20도, 낮 최고기온을 24~33도로 예보했다. 이는 평년(최저 10~15도, 최고 21~26도)보다 높은 수준이다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 18도 △인천 17도 △춘천 15도 △강릉 19도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 18도 △제주 17도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 27도 △춘천 28도 △강릉 28도 △대전 29도 △대구 33도 △전주 30도 △광주 30도 △부산 27도 △제주 25도로 예상된다.

특히 경북 남부를 중심으로는 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 덥겠다.

일본 동쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠고 전국에 구름이 많다가 밤부터 흐려지겠다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 오존 농도는 수도권·강원영서·충청권·호남권·영남권에서 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.