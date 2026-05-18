"트럼프, '배상금 불가·자산25% 동결유지' 종전 5대 조건 제시"

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 중국 방문 일정을 마치고 미국 워싱턴DC로 향하기 위해 탑승한 에어포스원(미 대통령 전용기)에서 기자들의 질문에 답하고 있다./AFPBBNews=뉴스1

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 종전 협상 재개를 위해 다섯 가지 조건이 걸린 협상안을 제시했다고 이란 매체 파르스통신이 17일(현지시간) 보도했다.

파르스통신에 따르면 트럼프 행정부가 새 협상안에서 이란의 전쟁 배상금 요구를 받아들일 수 없다는 의사와 함께 고농축 우라늄 400kg을 미국에 인도할 것을 요구했다.

또 미국은 이란이 핵 시설을 해체하고 1개만 남겨야 하며, 협상이 성사되더라도 기존에 동결됐던 이란 자산 25%에 대해서는 계속해서 동결 조치를 유지하겠다고 했다. 끝으로 협상 성사와 동시에 모든 지역에서 적대행위를 중단할 것을 이란에 요구했다.

이에 앞서 이란은 △전쟁 배상금 지급 △이란 자산에 대한 동결 조치 전부 해제 △이란에 대한 경제 제재 전부 해제 △호르무즈 해협에 대한 이란 주권 공식 인정 △모든 지역, 특히 레바논에서 적대행위 즉시 중지 등 다섯 가지 협상 조건을 밝혔다.

통신의 보도가 사실이라면 트럼프 대통령은 이란의 5대 요구에 5대 조건으로 응답한 셈이다. 그러나 이는 이란 요구를 전면 수용하는 것은 아니어서 협상에 난항이 여전할 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜 게시글에서 "서둘러 움직이지 않으면 이란은 완전히 멸망할 것"이라며 이란에 협상에 응할 것을 촉구했다. 미국, 이란은 이란 핵 프로그램 폐기, 고농축 우라늄 처분 등 문제를 두고 종전 협상에서 평행선을 달리고 있다. 미국 액시오스는 트럼프 대통령이 19일 최고위 국가안보 참모진을 소집해 군사 옵션을 논의할 것으로 예상된다고 전했다.