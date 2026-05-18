비댁스, 브랜드 개편…"새 디지털금융 솔루션"

가상자산 커스터디(수탁) 인프라운영사 비댁스(BDACS)가 로고 등 브랜드를 개편했다고 18일 밝혔다.

확장성과 가능성을 상징하는 두 개의 원이 교차하는 구조로 새 로고를 설계, 기술 인프라와 고객 자산이 결합하는 '새로운 디지털 금융을 형상화했다고 비댁스는 설명했다.

비댁스는 "금융기관급 보안성과 고객 자산가치 확대를 동시에 충족하는 새로운 차원의 금융솔루션을 제공한다는 포부"라며 "고객이 믿고 기댈 수 있는 동반자가 되겠다"고 했다.