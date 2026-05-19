"재혼 쉽지 않네"…돌싱 남성은 '돈 걱정', 여성은 '자유 포기' 부담

재혼을 준비하는 '돌싱'들이 재혼 과정에서 가장 크게 망설이는 이유로 남성은 경제적 부담, 여성은 자유 제한을 꼽았다는 설문 결과가 나왔다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

재혼을 준비하는 '돌싱'들이 재혼 과정에서 가장 크게 망설이는 이유로 남성은 경제적 부담, 여성은 자유 제한을 꼽았다는 설문 결과가 나왔다.

지난 18일 재혼정보회사 온리-유는 결혼정보업체 비에나래와 함께 11일부터 17일까지 전국의 재혼 희망 돌싱 남녀 646명(남녀 각 323명)을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 발표했다.

'재혼을 추진하다가 중간에 멈칫하게 되는 요인이 무엇이냐'는 질문에 남성 응답자는 경제적 부담(42.7%)을 가장 많이 선택했다. 이어 자유 제한(21.1%), 감정 소모(16.1%), 또 다른 상처(13.0%) 순으로 나타났다.

여성은 자유 제한이 37.2%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 감정 소모(24.2%), 간병 우려(17.0%), 또 다른 상처(15.1%) 순으로 집계됐다.

재혼을 결심하게 되는 계기로는 남성의 경우 무기력한 생활, 여성은 지인의 재혼 성공 사례를 가장 많이 꼽았다. 사진은 기사 내용과 무관한 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

반면 재혼을 결심하게 되는 계기로는 남성의 경우 무기력한 생활, 여성은 지인의 재혼 성공 사례를 가장 많이 꼽았다.

'망설이던 재혼을 결심하게 만드는 계기'를 묻는 질문에 남성 응답자의 44.3%는 무기력한 생활을 선택했고, 지인의 재혼 성공(24.2%), 건강 이상 경험(17.3%), 경제적 불안(14.2%)이 뒤를 이었다.

여성은 지인의 재혼 성공이 33.4%로 가장 높았고, 무기력한 생활(30.4%), 경제적 불안(21.0%), 건강 이상 경험(15.2%) 순으로 나타났다.

이와 관련해 업체 측은 "남성은 나이가 들수록 사회적 교류가 줄어들면서 배우자를 통해 정서적 활력을 얻고자 하는 경향이 있다"며 "여성은 주변의 재혼 성공 사례를 보며 재혼에 대한 심리적 장벽을 낮추는 경우가 많다"고 분석했다.