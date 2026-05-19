[검색폭발 이슈키워드] 탱크데이

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 프로모션 이벤트를 진행해 논란이 일었다. /사진=온라인 커뮤니티

탱크데이는 최근 스타벅스코리아가 진행했던 프로모션 이벤트입니다.

스타벅스는 지난 15일부터 '버디 위크 이벤트'의 일환으로 텀블러 판매 행사인 '탱크데이' 프로모션을 진행했습니다. 판매 품목은 '컬러 탱크 텀블러 세트', '탱크 듀오 세트' 등이었습니다.

행사 홍보 과정에서 5월 18일이라는 날짜와 '탱크데이'라는 표현을 나란히 사용한 것이 논란이 됐습니다. 5·18 민주화운동 당시 투입된 계엄군의 탱크를 연상시킨다는 비판이 쏟아졌습니다.

스타벅스 앱(애플리케이션) 화면의 행사 홍보문구로 '책상에 탁'을 사용한 것도 논란이 됐습니다. 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰 발표를 떠오르게 한다는 지적이 이어졌습니다.

부적절한 마케팅이라는 강도 높은 비판이 잇따르자 스타벅스는 '탱크데이'를 '탱크텀블러데이'로 바꾸고 '책상에 탁'을 '작업중 딱'으로 교체했습니다. 이후에는 해당 프로모션을 중단하고 관련 이벤트 페이지와 SNS(소셜미디어) 게시물을 삭제했습니다.

그럼에도 논란이 계속되자 손정현 대표이사 해임을 단행했습니다.

이후 이재명 대통령까지 분노를 표했습니다. 이 대통령은 19일 자신의 SNS 계정에 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 강하게 비판했습니다.

결국 정용진 신세계그룹 회장이 머리 숙여 사과했습니다. 정 회장은 이날 대국민 사과문을 통해 "스타벅스코리아가 있어서도 안되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다"며 "이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔습니다.

그럼에도 비판 여론은 수그러들지 않는 모양새입니다. 온라인에서는 오히려 스타벅스에 대한 불매 운동이 확산하고 있습니다. 누리꾼들은 "오늘부터 스타벅스 불매 1일차", "안 쓰고 넣어뒀던 카드와 선물 받은 쿠폰까지 환불받겠다"는 반응을 보였습니다.

온라인에서 스타벅스 머그컵을 깨거나 텀블러를 망가뜨린 인증샷을 올린 불매운동이 확산하고 있다. /사진=온라인 커뮤니티

일부 누리꾼들은 집에 있던 스타벅스 머그컵을 깨거나 텀블러를 망가뜨린 사진을 올리며 불매 의사를 표현했습니다. 이들은 "열받아 깨버렸다", "더 이상 이 로고가 붙은 물건은 쓰고 싶지 않다" 등 반응을 보였습니다.

스타벅스 앱을 삭제하거나 자동 충전 기능을 해지했다는 인증글도 퍼졌습니다. 기프트카드나 모바일 상품권까지 환불하겠다는 글도 이어졌습니다.

주요 외신들도 논란을 비중 있게 다뤘습니다.

AFP통신은 '탱크데이'라는 표현이 1980년 민주화 시위를 진압하기 위해 투입된 군용 차량을 연상시켜 강한 비판을 받았다고 전했습니다. 이어 당시 항쟁으로 시민 165명이 사망하고 65명이 실종됐다는 공식 집계를 인용하면서 많은 이들이 실제 희생자 수는 이보다 훨씬 많을 것으로 보고 있다고 보도했습니다.

로이터통신은 '부적절한 마케팅'으로 인해 '대중적 공분'이 일었다고 했습니다. 이 매체는 1987년 박종철 고문치사 사건을 은폐하던 당시 경찰 발표를 연상시키는 표현까지 포함했다는 점을 지적하면서 한국 현대사의 민감한 기억을 자극했다고 표현했습니다.

영국 가디언은 이번 사안을 "마케팅의 형식을 빌린 왜곡된 역사 인식", "민주화 운동에 대한 악의적인 조롱이라고 평가했습니다. 정 회장의 과거 정치적 발언("멸공")과 일부 행보가 이번 사태와 무관하지 않다는 분석을 내놓기도 했습니다.