"5.18이 탱크데이?" '불매 인증' 온라인 확산…이 대통령도 누리꾼도 뿔났다

5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 문구를 내건 마케팅으로 비판을 스타벅스코리아에 대한 불매 운동이 확산 조심을 보이고 있다. 회사 측은 행사를 중단하고 사과에 이어 대표이사 해임까지 단행했지만, 온라인에선 '불매 인증' 게시글이 쏟아지고 있다.

19일 온라인 커뮤니티와 SNS(소셜미디어)에 '스타벅스 불매' 관련 게시글이 잇따라 올라왔다.

논란은 지난 18일 스타벅스가 온라인 스토어에서 텀블러 기획전을 진행하며 5월 18일 날짜와 함께 '탱크데이'라는 표현을 사용하면서 불거졌다. 이에 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입을 연상시킨다는 비판이 쏟아졌다.

'책상에 탁'이란 일부 문구가 박종철 고문치사 사건 당시 경찰 발표를 떠올리게 한다는 지적도 제기됐다. 스타벅스는 행사를 중단하고 사과문을 게재지만 논란이 게속되자 손정현 대표이사 해임까지 단행했다.

이재명 대통령까지 자신의 SNS를 통해 "역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 광주 희생자들과 광주시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5·18 탱크데이' 이벤트"라고 강하게 비판하면서 더 주목 받았다.

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 '탱크데이' 프로모션./사진=온라인 SNS

온라인에선 스타벅스에 대한 불매 운동이 확산되고 있다. 누리꾼들은 "오늘부터 스타벅스 불매 1일차", "사과문 하나로 끝낼 수 없는 문제", "안 쓰고 넣어둔 카드와 선물 받은 쿠폰까지 환불받겠다"는 반응을 보였다. 일부 이용자들은 "일개 담당자의 실수로 보기 어렵다"며 조직 차원의 검수 부실을 문제 삼기도 했다.

불매 움직임은 단순히 "앞으로 스타벅스를 가지 않겠다"는 선언에 그치지 않고, 이미 보유한 제품과 서비스 이용을 끊는 방식으로 구체화하고 있다.

일부 누리꾼들은 집에 있던 스타벅스 머그컵을 깨거나 텀블러를 망가뜨린 사진을 올리며 항의 의사를 드러냈다. "더 이상 이 로고가 붙은 물건을 쓰고 싶지 않다", "기념품처럼 모아왔던 컵도 정리했다"는 반응도 나왔다. 스타벅스 캡슐커피나 원두, 인스턴트 제품을 버렸다는 인증 글도 이어졌다.

스타벅스 불매 인증 온라인 게시글./사진=온라인 SNS

모바일 서비스를 끊겠다는 움직임도 두드러졌다. 스타벅스 앱을 삭제하거나, 자동 충전 기능을 해지했다는 글이 잇따랐다. 일부 이용자들은 적립된 별과 쿠폰을 포기하겠다고 밝혔고, "앱을 지우는 것이 가장 빠른 불매 시작"이라는 반응도 보였다.

기프트카드와 선불 충전금 환불도 불매 방식 중 하나로 거론됐다. 스타벅스는 선불 충전금과 e-기프트카드를 기반으로 고객층을 확보해온 만큼, 일부 소비자들은 "매장에 가지 않는 것만으로는 부족하다"며 남은 잔액을 환불받겠다는 움직임을 보였다. 선물로 받은 쿠폰이나 모바일 상품권까지 사용하지 않거나 환불 가능 여부를 확인하겠다는 글도 확산했다.

불매 대상은 매장 음료 구매를 넘어 관련 상품 전반으로 확대되는 분위기다. 스타벅스 로고가 들어간 텀블러, 컵, 다이어리, 캡슐커피 등을 더 이상 사지 않겠다는 선언이 이어졌고, 일부는 편의점이나 마트에서 판매되는 스타벅스 제품도 구매하지 않겠다고 밝혔다.

스타벅스 불매 인증 온라인 게시글./사진=온라인 SNS

불매 방식도 구체적으로 공유됐다. 한 이용자는 "기프티콘 환불 신청을 했다. 현금 90% 또는 포인트 100%로 돌려받을 수 있다"고 했고, 다른 이용자는 "아침 출근길에 탈퇴하고 앱도 삭제했다"고 밝혔다.

또 "접근성이 좋아 지인들에게 스타벅스 기프티콘을 보내곤 했는데, 앞으로는 투썸 등 다른 브랜드를 이용하겠다"는 의견도 있었다.

스타벅스 선불카드 환불 방법을 묻는 글도 나왔다. 한 누리꾼은 "여기저기서 받은 스타벅스카드를 환불받으려 했더니 60%를 써야 하나 보다. 다른 방법은 없느냐"고 질문했다.

스타벅스 불매 인증 온라인 게시글./사진=온라인 SNS

대체 브랜드를 찾는 반응도 있었다. "폴바셋이 맛있다", "투썸도 많고 다른 선택지가 있다"는 식으로 스타벅스를 대체할 소비처를 공유하는 글이 이어졌다.

스타벅스 뿐만 아니라 정용진 신세계그룹 회장을 향한 비판으로도 번지고 있다.

일부 누리꾼들은 과거 정 회장의 '멸공' 발언 논란 등을 다시 언급하며 "오너 리스크가 반복되고 있다"고 지적했다. 또 "대표 해임은 꼬리 자르기 아니냐", "그룹 차원의 책임 있는 사과와 재발 방지책이 필요하다"는 주장도 나왔다.