'타운홀 미팅' 이어 '라이브톡'…청년 100명에 '韓미래' 물은 박홍근

(서울=뉴스1) = 박홍근 기획예산처 장관이 28일 오후 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 '국민과 함께 하는 나라 살림' 타운홀 미팅을 주재하고 있다. (기획예산처 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.4.28/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

기획예산처가 지난달 '나라살림 타운홀 미팅'에 이어 청년 100여명을 대상으로 한국의 미래 모습에 대한 의견을 듣는 '청년 라이브톡'을 진행했다. 정책 수립 과정에서 국민들의 생생한 목소리를 듣고 반영하겠단 취지에서다.

기획처는 19일 박홍근 장관이 서울 성수동 KT&G 상상플래닛에서 청년·청소년 100여명과 함께 '다음세대와 함께 대한민국을 그리다' 청년 Live Talk(라이브 토크)를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 대한민국 청년의 모든 것을 주제로 정부 발표는 최소화하고 참석자 모두가 말하고 듣는 '청년 참여형 라이브 대화'로 진행됐다. 정부, 전문가뿐만 아니라 청년단체, 대학생·취업준비생·사회초년생, 중고등학생, 청년 크리에이터 등 청년 정책과 관련된 모두가 참석했다.

박 장관은 "청년의 생생한 경험과 목소리는 정부가 정책을 설계할 때 가장 먼저 떠올려야 할 나침반이자 새로운 정책의 씨앗이며, 청년의 오늘 이야기와 질문이 대한민국 내일의 출발점"이라고 강조했다.

이날 '청년정책 현황 및 추진계획'과 '국가 미래비전 수립과 재정운용 방향'에 대해 국무조정실 청년정책조정실장과 기획처 미래전략기획실장이 발표를 진행했다.

이어진 행사는 △청년 현실과 관련된 '청년 정책건의 언박싱' △'2045년, 청년이 고를 대한민국' △'청년의 모든 것' 자유토론 등 총 3부로 구성됐다.

'청년 정책건의 언박싱'에서는 청년 기업가, 청년단체, 대학생 등 다양한 참석자들이 일자리·자산·지방·주거 등 직면한 현실과 정책 방향에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 일자리의 수도권 집중과 높은 주택 가격으로 겪는 어려운 현실을 지적하면서 지방 불균형 해소의 필요성에 공감했다. AI(인공지능) 전환기에 고숙련 현장직·기술직에 대한 처우·인식 개선 노력도 필요하다는 의견 등 구체적인 정책 추진 방향에 대해서도 의견을 밝혔다.

'2045년, 청년이 고를 대한민국'에서는 실시간 투표 플랫폼으로 20년 뒤 대한민국 모습에 대해 의견을 제시하는 시간을 가졌다. AI 전환, 저출산 등 한국의 현재 상황을 토대로 '2045년 밸런스 게임', '2045년 한 문장 만들기', '2045년에 없어져야 할 단어' 등의 선택형·서술형 투표를 진행한 뒤, 이를 토대로 '청년들이 원하는 미래모습'에 대해 자유롭게 의견을 제시했다.

'청년의 모든 것'에서는 앞서 말하지 못한 청년들의 관심사와 고민에 대해 나눴다.

박 장관은 "정책이 있어도, 모르면 없는 것과 같다. 청년들의 정책에 대한 접근성을 높이겠다"며 "오늘 나온 청년들의 생각이 현재 추진 중인 국가 미래비전 등을 비롯한 정책 수립 과정에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.