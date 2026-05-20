내일까지 '돌풍 동반' 전국적 비…밤사이 폭우 주의

20일 늦은 오후부터 21일까지 전국에 강한 비가 내릴 전망이다./사진=뉴시스.

오늘(20일) 새벽 시작된 비가 내일(21일)까지 이어지며 이르게 찾아온 더위를 식힐 전망이다. 밤사이 전국에 돌풍을 동반한 강한 비가 예상돼 안전에 각별한 주의가 요구된다.

기상청은 20일 수시 예보 브리핑에서 "성질이 다른 두 공기가 충돌한 서해안을 중심으로 시작된 비가 전국으로 확대됐다"며 "특히 오늘 늦은 오후부터 내일 새벽 사이 시간당 20~30㎜ 강한 비가 내릴 것으로 보인다"고 밝혔다.

기상청에 따르면 한반도 남쪽에서 올라온 고온다습한 공기가 북쪽에서 내려온 차고 건조한 공기와 부딪쳐 서해상에서 비구름 떼를 형성한 것으로 보인다.

이틀간 예상 강수량은 △인천·경기·충남북부 서해안 등 100㎜ 이상 △경기북부·강원북부 내륙과 서해5도 등 100㎜ 이상 △강원 산지 150㎜ 이상 △전남·경남서부 남해안과 지리산 등 80㎜ 이상 △제주도 산지 120㎜ 이상 등이다.

특히 이날 늦은 오후부터 21일 새벽 사이 강한 비가 집중될 것으로 보인다. 지역별로는 인천·경기 서해안·북부 내륙·서해5도에 시간당 20~30㎜, 서울과 경기 남부 내륙에 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 예상된다.

기상청은 이번 비가 특정 지역에 오래 머무르지 않고 저기압과 함께 이동하며 넓은 지역에 영향을 줄 것으로 예측했다. 다만 저기압이 빠져나간 뒤 동풍이 태백산맥에 부딪히며 지형효과를 형성해 강원 영동 중심으로는 강한 비가 집중될 전망이다.

이에 따라 오늘 오후 서해안과 경기·강원 북부 내륙·제주도 산지 등에는 호우 특보가 발효될 가능성이 높다.

전국 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m 안팎의 돌풍도 예상된다. 오늘 밤부터 제주도와 도서 지역에는 강풍 특보가 발효될 가능성이 있다.

기상청 관계자는 "천둥·번개와 돌풍을 동반해 강한 비가 내리는 지역에서는 지반이 약한 곳의 축대나 옹벽 붕괴, 토사 유출 등 피해에 각별한 유의가 필요하다"고 했다.

항해나 조업 등 해상 활동에도 유의해야 한다. 서해 남부 먼바다에는 이미 풍랑특보가 발효됐다. 21일에는 동해상과 남해상, 제주도 해상으로 풍랑특보가 확대될 수 있다. 같은 날 오후부터는 동해 먼바다는 최대 5m까지 높은 파도가 칠 것으로 예상된다.