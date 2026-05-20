120㎞ 길 활짝 열렸다..."피 말라" 쓰러진 희소병 아이 앞에 '기적'[오따뉴]

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지난 2일 경찰과 소방이 흉통과 청색증을 호소하며 쓰러진 희소질환 아이를 긴급 호송하고 있는 영상./사진=경찰청 유튜브 갈무리

희소질환을 앓는 아이가 경찰과 소방관의 후송을 받아 무사히 치료를 받고 퇴원했다. 경찰과 소방은 120㎞에 달하는 긴급 에스코트에 나섰다.

20일 경찰청 공식 유튜브 채널에 '쓰러진 희소병 어린이... 120KM 긴급 에스코트'란 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에선 이달 2일 흉통과 청색증을 호소하는 아이를 병원으로 옮기는 긴박한 모습이 그려졌다. 보호자는 아이가 쓰러지자 급히 병원으로 향했지만 극심한 차량 정체에 막혀 이동이 어려운 상황에 놓여있었다. 이달 초 노동절(1일)부터 주말과 어린이날(5일)로 이어지는 연휴 기간이라 도로 정체가 심했다.

보호자는 당시를 두고 "피가 마르는 상황이었다"며 "그 길을 뚫고 가지를 못하고 있었다"고 회상했다.

이 아이는 전 세계적으로 300여 명만 앓고 있는 것으로 알려진 희소질환 '바스 증후군' 환자였다. 가까운 거리에서 치료가 가능한 병원이 없어, 신속히 전문 치료가 가능한 병원으로 이동해야 하는 상황이었다.

보호자의 도움 요청을 받은 경찰과 소방은 긴급 이송 지원을 시작됐다. 경찰과 소방은 차량 정체가 이어지는 도로에서 아이가 탄 차량이 이동할 수 있도록 앞장서 길을 열었다. 이 과정에서 시민들도 사이렌 소리를 듣고 차량을 양보하며 이송에 힘을 보탰다.

보호자는 "도로에 가고 있었을 때 정말 막막했는데, 다행히 사이렌 소리를 듣고 시민분들이 길을 터 주셔서 빨리 갈 수 있었다"고 말했다. 이어 "경찰차가 많이 따라왔는데 한 분 한 분이 누구인지는 정확히 알지 못하지만, 와 주신 분들께 정말 감사하다는 말씀을 꼭 전하고 싶다"고 밝혔다.

긴급 에스코트는 120㎞에 걸쳐 이어졌다. 경찰과 소방의 공조, 시민들의 양보가 더해지면서 아이는 치료 가능한 병원으로 이동할 수 있었다.

이후 아이가 무사히 치료를 받고 퇴원했다는 소식도 전해졌다. 이날 출동한 포항남부경찰서 구룡포 파출소 김수현 경장은 "(출동 이후에도) 아이가 걱정 돼 계속 마음이 쓰였다"며 "퇴원 소식을 듣고 가장 먼저 정말 다행이란 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "건강히 퇴원했다는 소식이 그 어떤 포상보다 값진 선물"이라고 덧붙였다.

이번 사연은 연휴 교통 정체 속에서도 경찰과 소방의 신속한 공조, 시민들의 양보가 한 아이의 생명을 지키는 데 큰 역할을 한 사례로 주목받고 있다.