"버스 이용 늘리고 쓰레기 줄여야"… 시민사회 제안에 답한 정원오

20일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 시민·사회단체의 정책 제안서를 전달받고 있다./사진=최문혁 기자.

6·3 지방선거를 앞두고 시민·사회단체들이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 정책 결정에서의 시민 참여 확대와 대중교통 활성화, 쓰레기 감축 계획 등을 담은 정책 제안서를 전달했다. 정 후보는 "시민이 주인인 서울을 만들겠다"고 했다.

11개 시민·사회단체로 구성된 '2026 서울시장 후보자 토론회 시민사회추진위원회'는 20일 오후 서울 종로구 경제정의실천연합 강당에서 정 후보를 초청해 간담회를 열고 41개 분야 125개 정책이 담긴 '누구도 배제되지 않는 서울 정책 제안서'를 전달했다.

정 후보는 "지난 몇 년간 서울시는 시장이 하고 싶은 일에 주력하면서 정작 시민들의 불편은 해결하지 못했다"며 "서울시장 출마한 가장 큰 이유 중 하나가 시민이 주인인 서울을 만들기 위해서"라고 말했다.

이날 간담회에서는 교통·환경·시민 자치·경제·여성·장애인·아동·청소년 등 분야별 시민·사회단체 대표자가 서울시 정책의 문제점을 지적하고 개선 방안을 제안했다.

시민 자치 분야에서는 정책 결정 과정 초기부터 시민 참여를 보장해야 한다는 요구가 나왔다. 김은정 서울풀뿌리시민사회네트워크 공동대표는 "풀뿌리 시민 자치가 다시 작동하려면 시민들에게 사업 정보를 투명하게 공개하고 초기 결정 과정에서도 권한을 줘야한다"고 말했다.

교통 분야에서는 승용차 중심 이동 구조를 대중교통으로 바꿔야 한다는 주장이 나왔다. 김광일 녹색교통 사무처장은 "10년 전 서울시 도로 위 승용차 교통량은 크게 변하지 않았다"며 "경전철 등 새로 도입된 교통수단은 대부분 자가용 운전자가 아닌 버스 이용자가 이용할 뿐"이라고 주장했다.

이에 대해 정 후보는 "최근 감소하는 버스 이용률이 자가용 이용 증가로 이어지고 있다"며 "교통체계와 버스 노선을 전면적으로 개선해 대중교통 이용률을 높이는 정책을 구상 중"이라고 설명했다.

지난 3월 주민 반발과 소송 끝에 백지화된 '마포구 쓰레기 소각장 건립' 문제와 관련해서는 서울시의 정책에 대한 시민 신뢰가 흔들리고 있다는 비판도 제기됐다. 이에 정 후보는 "성동구청장 재임 당시 7년 계획을 세워 종량제 쓰레기를 24% 감축한 경험이 있다"며 "성동구 사례를 서울시 전역에 적용해 쓰레기 발생량 자체를 줄인다면 추가 소각장 없이도 대응 가능할 것"이라고 말했다.

한편 시민사회추진위원회는 정 후보를 시작으로 각 정당 서울시장 후보를 잇달아 초청해 정책 간담회를 이어갈 예정이다. 오는 22일에는 권영국 정의당 서울시장 후보 초청 간담회를 진행한다.

이번 간담회는 △너머서울 △사회적협동조합한강 △서울기후위기비상행동 △서울장애인차별철폐연대 △서울풀뿌리시민사회네트워크 △서울WATCH △시민사회단체연대회의 △정치하는엄마들 △한국사회연대경제 △한국성폭력상담소 △한국여성단체연합 등 11개 시민·사회단체가 연합해 주최했다.