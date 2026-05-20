[내일 날씨] 전국 곳곳 비, 오후 그쳐…중부·남해안·제주 많은 비

목요일인 21일 전국에 비가 예보된 가운데 중부지방과 남해안, 지리산 부근, 제주도 산지·남부 중산간을 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다. /사진=뉴시스

목요일인 내일(21일) 전국에 비가 내리겠다.

20일 기상청에 따르면 이날 전국적으로 내리고 있는 비는 다음 날 오후까지 이어질 전망이다. 수도권과 강원내륙은 오후(12~18시)에, 그 밖의 전국은 밤(18~24시)에 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 20∼21일 이틀간 인천·경기 서해안·북부 내륙과 서해5도, 강원 북부 내륙, 충남 북부 서해안, 전남 남해안, 경북 북부 동해안·북동 산지, 경남 서부 남해안, 지리산 부근, 제주도(북부 제외) 30∼80㎜다.

서울·경기 남부 내륙과 강원중·남부 내륙, 대전·세종·충남과 충북, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도는 20~60㎜, 광주·전남은 10~50㎜, 제주도 북부 10~60㎜, 강원 동해안·산지에는 50~100㎜ 비가 내릴 전망이다.

특히 인천·경기 서해안과 서해5도, 전남 남해안과 경남 서부 남해안은 시간당 20㎜ 안팎, 서울·경기 남부 내륙과 강원내륙 등은 시간당 10~20㎜ 안팎, 제주 산지와 남부 중산간은 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지겠다.

기상청은 다음 날 아침 최저기온을 14~19도, 낮 최고기온을 17~24도로 예보했다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 16도 △인천 17도 △춘천 15도 △강릉 14도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 19도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 21도 △춘천 20도 △강릉 19도 △대전 22도 △대구 24도 △전주 21도 △광주 20도 △부산 22도 △제주 23도로 예상된다.

미세먼지 농도는 강수와 원활한 대기 확산 영향으로 대체로 낮은 수준을 유지할 전망이다.