링크솔루션, 국방부 적합제품 최종 지정…軍 3D프린팅 공급 속도 ↑

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3D프린팅 기업 링크솔루션(48,750원 ▼600 -1.22%)이 국방부의 '우수상용품 시범사용' 제도 적합제품으로 최종 지정되며 군으로부터 제조 기술력을 인정받았다고 20일 밝혔다.

이날 링크솔루션에 따르면 회사는 이날 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 '2026 국방부 우수상용품 시범사용 제품설명회' 개회식에서 '우수상용품 시범사용 적합제품 지정서'를 수여받았다.

국방부의 '우수상용품 시범사용' 제도는 민간의 우수 기술 제품을 군이 선제 도입해 실제 운용 환경에서 검증한 뒤 군사적 활용성이 확인되면 정식 군수품 채택까지 연계하는 혁신 조달 제도다. 링크솔루션은 실제 야전(야외에서 진행되는 전투) 운용 환경에서 제품 적합성을 인정받으며 방산 조달 시장 진입 기반을 확보했다.

회사의 대형 산업용 3D프린터 'EP-500'은 앞서 약 1년간 공군 항공정비창에서 진행된 현장 시범사용 평가를 통과해 군 제조 혁신 분야 적합제품으로 최종 지정됐다. 앞서 진행된 사전 대면평가에서는 군 적합성, 기술성, 품질성 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 기록하며 'A등급(시범사용 우선추천 품목)'에 선정된 바 있다.

이번 지정으로 링크솔루션은 향후 3년간 지정 자격을 유지하게 되며, 국방부의 우선 구매 권고와 군 판로 확대 지원 등을 받을 예정이다. 이를 통해 고정밀·고강도 3D프린팅 기술의 군 활용 가능성과 현장 적용성을 정부 차원에서 인정받은 것.

현재 'EP-500'은 현재 육군에서 혁신제품으로 시범 운용 중인 이동형 3D프린팅 시스템 'AM Fab'에 표준 탑재돼 야전 현장의 즉각적인 부품 제작에 활용되고 있다. 'AM Fab'은 전시 보급망 차질이나 해외 도입 부품 단종, 긴급 정비 상황 등에 대응하기 위해 현장 기반 부품 공급 체계를 구현한 차세대 국방 제조 플랫폼이다.

링크솔루션의 3D프린팅 시스템은 국방 분야에서 기존 해외 조달 부품의 대기 시간을 단축시키는 등 군수 조달 프로세스 효율화에도 기여하고 있다. 회사는 향후 국방 분야 내 3D프린팅 적용 범위를 확대하고 방산 정비·보급 체계의 디지털 전환을 본격 추진할 계획이다.

링크솔루션 관계자는 "이번 국방부 적합제품 지정은 자사의 3D프린팅 기술이 단순 시제품 제작을 넘어 실제 방산지원 체계의 핵심 인프라로 활용될 수 있음을 인정받은 사례"라며 "향후 방산 현장의 제조 유연성을 높이고 부품 국산화를 가속화해 군 전투력 유지와 K-방산 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

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