푸틴 "中과 관계 '전례 없는 수준'…석유·가스 중단없이 공급"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 20일 중국 수도 베이징 인민대회당에서 열린 서명식에 참석한 마친 뒤 악수하고 있다. /로이터=뉴스1

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 후 양국 관계가 "전례 없는 수준"으로 좋다고 평가했다. 석유·가스 공급 등 중국과의 지속적인 협력 의지도 드러냈다.

20일(현지시간) 러시아 타스통신·AFP 통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 중국 베이징에서 시 주석과의 정상회담 및 문서 서명식 참석 후 가진 공동 기자회견에서 양국의 에너지 협력을 강조했다. 타스통신에 따르면 푸틴 대통령과 시 주석은 이날 약 3시간의 정상회담에서 양국 관계, 국제 현안 등을 논의했다.

푸틴 대통령은 "오늘 회담은 전통적으로 따뜻하고 건설적인 분위기 속에서 진행됐다"고 밝혔다. 또 "양국 협력의 모든 핵심 방향에 대해 깊이 있게 논의했다"며 "주요 국제 현안에 대한 의견도 교환했다"고 했다. 이어 "러시아와 중국은 독립적이고 자주적인 외교 정책을 유지하고 있고, 평화와 공동 번영을 위해 함께 노력하고 있다"고 말했다.

아울러 "시 주석과 국제 현안에 대해 의견을 교환한 결과 양국의 원칙적 접근 방식의 공통성을 확인하는 공동 선언이 채택됐다"며 "(공동 선언의) 핵심은 양국이 독립적이고 자주적인 외교 정책에 전념하고 있고, 긴밀한 전략적 공조 속에서 행동하고 있다는 것"이라고 덧붙였다.

푸틴 대통령은 중국과의 에너지 협력을 지속할 것이라고 강조했다. 그는 "러시아와 중국은 에너지 분야에서 적극적으로 협력하고 있다. 러시아는 중국에 석유, 천연가스, 석탄을 가장 많이 수출하는 국가 중 하나"라며 "(러시아는) 급성장하는 중국 시장에 이런 모든 연료를 안정적으로 중단없이 공급할 준비가 됐다"고 말했다.

이와 관련 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 "푸틴 대통령이 오늘 회담에서 '시베리아의 힘-2' 가스관 프로젝트 관련 전반적인 합의가 이뤄졌다고 말했다"며 "여기에는 노선과 건설 방식이 포함된다"고 밝혔다. 다만 프로젝트 일정 관련 확정된 것은 없다며 "세부적 사항 조율이 필요하나 전반적 합의는 이미 이뤄졌다"고 전했다.

'시베리아의 힘-2'는 러시아산 천연가스를 몽골을 거쳐 중국으로 보내는 가스관 건설 프로젝트로, 연간 500억입방미터(㎥) 규모의 가스를 운송할 예정이다. AFP는 "중국은 앞서 해당 프로젝트에 큰 관심을 보이지 않았지만 러시아는 중동 분쟁으로 촉발된 에너지 위기로 중국 측의 태도가 바뀔 것으로 기대한다"고 전했다.