"이 종목 -7000만원이 3.5억 됐다"...이 대통령에 '주식 대박' 알린 상인

지난 14일 성남 모란시장을 찾은 이재명 대통령에게 한 상인이 다가와 "덕분에 증권에 성공했다"고 말한 영상이 화제다. /사진=유튜브 채널 '이재명tv' 갈무리

이재명 대통령이 경기 성남 모란시장을 방문한 자리에서 한 상인이 삼성전자와 SK하이닉스 투자로 큰 이익을 거뒀다고 말하는 영상이 눈길을 끌고 있다.

최근 이재명 대통령 공식 유튜브 채널 '이재명tv'에는 '주식 대박 할아버지'라는 제목의 짧은 영상이 올라왔다.

영상은 지난 14일 이 대통령이 경기 성남 '모란민속5일장'을 방문했을 때 모습이 담겼다. 해당 시장은 이 대통령이 성남시장 재임 시절, 시장 환경 정비 등을 추진했던 장소이기도 하다.

영상에서 이 대통령이 상인을 비롯해 시민들과 인사를 나누는 가운데 한 상인이 다가와 "증권에 성공했다"고 말한다. 이에 이 대통령이 "무슨 종목 갖고 있었느냐"고 물었고, 상인은 "삼성전자와 SK하이닉스를 샀는데 한때 -7000만원까지 갔다가 지금 3억5000만원으로 성공했다. 감사하다"고 답했다.

상인 말에 이 대통령과 강훈식 대통령비서실장은 "잘했다"며 축하 인사를 건넸다. 주변 시민들도 함께 손뼉을 쳤다.

지난 14일 당시 코스피는 전 거래일(7844.01)보다 137.40포인트(1.75%) 오른 7981.41에 마감했다. 당시 종가 기준 삼성전자는 29만6000원, SK하이닉스는 197만원을 각각 기록했다.

영상을 본 누리꾼들은 "온 국민이 주식으로 부자 되는 나라", "7000만원 손실 버티고 결국 성공했네", "나도 난생처음 배당금이 잘 나온다" 등 댓글을 남겼다.