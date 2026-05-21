송영길 "송도의 성장동력, 연수구 원도심에 잇는다…새로운 시대 열 것"

송영길 더불어민주당 인천 연수 갑 국회의원 후보가 21일 인천 연수구 청학사거리에서 열린 출정식에서 발언하고 있다. /사진 제공= 송영길 선거캠프

인천 연수 갑 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 더불어민주당 후보가 "인천 송도의 유능한 성장 동력을 우리 연수구 원도심과 확실하게 연결하겠다"고 밝혔다.

송 후보는 21일 오전 인천 연수구 청학사거리에서 공식 출정식을 열고 "당선 즉시 삼성바이오 등 유수 기업들을 모아 연수구 4개 특성화고와 매칭해 우리 아이들의 미래를 전폭적으로 책임지겠다"며 "청학역을 교통 허브로 만들어 송도와 원도심을 하나로 잇고 새로운 연수의 시대를 열겠다"며 이같이 말했다.

그는 "2010년 저를 인천시장으로 뽑아주신 덕분에 인천을 대대적으로 변화시킬 수 있었다"며 "인천대학교 국립대 전환, 삼성바이오·셀트리온 유치, GCF(녹색기후기금) 및 세계은행 한국지부 유치 등은 미래 인천을 먹여 살릴 토대가 됐다"고 했다.

특히 송 후보는 '연수 대전환'을 위한 핵심 공약으로 △청학복합환승센터 개발 및 GTX-B 노선 차질 없는 추진 △연수구 특성화고와 유수 기업 간 채용 연계형 인재양성 시스템 구축 △송도국제도시와 원도심의 상생 발전 등을 제시했다.

또한 송 후보는 이번 선거의 의미를 '원팀 승리'로 규정했다. 송 후보는 "이번 선거에서 우리가 승리하면 정지열 구청장과 박찬대 시장, 그리고 저 송영길이 이재명 정권의 성공을 뒷받침하며 완벽한 원팀으로 일할 수 있다"며 "지금이 연수구 발전을 위한 천재일우의 기회"라고 지지를 호소했다.

아울러 송 후보는 "제가 오늘 이재명 대통령 시계를 차고 나왔다. 우리가 함께 만든 이재명 정부를 성공시키는 것이야말로 대한민국을 한 단계 업그레이드하는 길"이라고 말했다.

한편 이날 출정식에는 정일영 상임선대위원장(연수구을 국회의원)을 비롯해 구청장 후보 및 민주당 시·구의원 후보들이 참석해 필승 의지를 다졌다.