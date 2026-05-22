9살 남아, 신생아 내던지고 '퍽퍽'…홈캠에 포착된 학대 순간

9살짜리 남자아이가 생후 70일 된 신생아의 얼굴과 팔, 배 등을 반복해서 때리고 수유 쿠션째 들어 올려 내던지는 등 학대 정황이 담긴 영상이 공개돼 공분을 사고 있다. /사진=X 갈무리

9살짜리 남자아이가 생후 70일 된 신생아를 학대하는 모습이 담긴 영상이 공개돼 공분을 사고 있다.

피해 영아 모친 A씨는 최근 SNS(소셜미디어)에 "저녁 시간, 70일 된 막내에게 셀프 수유 쿠션을 해두고 안방 화장실에 3분 정도 다녀왔는데 아기가 옆자리에 옮겨져 있었고 수유 쿠션에는 토한 자국이 있었다"고 적었다.

당시 집엔 A씨의 9살 난 첫째 자녀와 그의 친구 B군이 있었다고 한다. A씨는 "아이들이 놀러 나간 뒤 찜찜한 느낌에 홈캠을 돌려보니 B군이 젖은 휴지로 막내 얼굴을 팍팍 치고 수유 쿠션을 잡아 내던지더라"라고 주장했다.

공개된 홈캠 영상엔 B군이 아기가 있는 침대에 올라와 젖은 휴지와 손으로 아기 얼굴, 팔, 배 등을 반복해서 때리는 모습이 담겼다. 아기를 쿠션째 잡아당겨 높게 들어 올린 뒤 그대로 내던지는 모습도 포착됐다.

A씨는 "(B군이) 이후로도 방을 들락날락하며 아기를 때리더라"라며 "아무리 9살짜리라지만 충동적 행동이 아니라 고의적 행동으로 보인다. 저런 행동을 하면서 눈치도 보지 않는 모습에 너무 화가 난다"고 토로했다.

B군은 A씨 첫째 자녀가 다니는 공부방 교사의 자녀로 알려졌다. A씨는 "B군 부모가 카카오톡과 전화로 사과한 뒤 아이와 함께 직접 찾아오기도 했지만 감정이 해소되지 않아 답하지 않았고 마주하고 싶지도 않다"고 했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "9살이면 잘못을 알 수 있는 나이", "촉법소년 정말 문제다", "행동 교정시키지 않으면 큰일 날 것 같다" 등 반응을 보였다.