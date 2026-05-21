아이엘, 휴머노이드 '아이엘봇' 초도 공급 계약 체결…30억원 규모

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘(7,530원 ▲950 +14.44%)은 휴머노이드 로봇 '아이엘봇(ILBOT)' 공급 계약을 체결하고 초도 물량 공급을 개시했다고 밝혔다.

이번 계약은 국내 H사에 '아이엘봇'을 공급하는 약 30억 원 규모의 공급 계약으로, 국내 산업 현장을 대상으로 한 휴머노이드 로봇 공급 및 운영 솔루션이 포함된 형태다.

아이엘은 단순 하드웨어 공급을 넘어 △현장 운영 소프트웨어 공정 최적화 △운영 데이터 기반 재학습 구조 등을 포함한 통합 운영 모델을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

특히 최근 한국형 피지컬AI 및 휴머노이드 플랫폼 사업을 본격화하고 있는 가운데, 실제 산업 현장 중심의 공급이 시작됐다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

아이엘은 앞서 제조 현장에서 휴머노이드 로봇 반복 운용을 통해 공정 데이터와 운영 프로토콜을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 제조·물류·산업 분야 중심의 적용 확대를 추진하고 있다. 회사는 이번 초도 공급을 시작으로 제조산업 현장 중심의 공급 확대 및 운영 레퍼런스 확보를 단계적으로 추진할 계획이다.

회사 관계자는 "이번 계약은 단순 기술 검토 단계를 넘어 실제 공급이 진행된다는 점에서 의미가 있다"며 "향후 제조·물류·산업 현장을 중심으로 휴머노이드 운영 적용 범위를 확대하고, 운영 데이터 기반의 피지컬AI 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 "로봇·전장·에너지 기술을 연계한 미래모빌리티 플랫폼 구조를 기반으로 글로벌 시장 진출도 단계적으로 추진해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

아이엘은 앞으로 휴머노이드 로봇 운영 솔루션과 차세대 배터리 기술 내재화를 기반으로 산업 현장 중심의 피지컬AI 생태계 구축을 지속 확대해 나갈 방침이다.

한편 아이엘그룹은 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 애지봇과의 협력을 기반으로 휴머노이드 로봇 플랫폼 사업을 확대하고 있다.